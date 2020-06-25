|
В Telegram-канале «Беларусь головного мозга» сообщили про обыск у его администратора
Источник материала: Tut.by
В Telegram-канале «Беларусь головного мозга»
«Друзья. К одному из наших администраторов, Игорю Лосику, пришли 9 человек с обыском. Мы можем временно заморозить этот канал. Мы будем держать вас в курсе через этот или другие каналы», — говорится в посте.
Чуть позже
Телефон Игоря Лосика сейчас недоступен.
Будет дополнено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Говорится, что пришли к Игорю Лосику.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)