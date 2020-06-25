В Telegram-канале «Беларусь головного мозга» сообщили про обыск у его администратора

Источник материала: Tut.by

В Telegram-канале «Беларусь головного мозга» появилось сообщение, что к одному из администраторов пришли с обыском.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

«Друзья. К одному из наших администраторов, Игорю Лосику, пришли 9 человек с обыском. Мы можем временно заморозить этот канал. Мы будем держать вас в курсе через этот или другие каналы», — говорится в посте.

Чуть позже появилось сообщение, что «в квартиру в автору „Беларусь головного мозга“ пришли с обыском. Всего 9 человек. Они только что зашли в квартиру, 3 мента, 2 понятых.

Показали, ордер на обыск, подписанный прокурором. По какому поводу — пока неизвестно».

Телефон Игоря Лосика сейчас недоступен.

Будет дополнено.