«Спрос вырос в 15 раз». Власти - про нехватку питьевой воды в магазинах и том, как будут решать проблему

Источник материала: Tut.by

В магазинах Минска — в первую очередь в тех, которые находятся во Фрунзенском и Московском — наблюдается нехватка питьевой негазированной воды. Особенно пользуется спросом вода в бутылках 2−5 литров. В магазинах говорят, что в течение дня должны подвозить. Службы доставки воды перегружены заказами, в одной из них можно оставить заявку на 29 июня. Чиновники, торговля и производители обсуждают, как решить вопрос с обеспечением людей питьевой водой.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Министерстве торговли и антимонопольного регулирования сегодня прошла встреча с представителями торговли и производителей по вопросам обеспечения населения питьевой водой.

Как сообщает МАРТ, министр Владимир Колтович предложил представителям торговли и производителям «включиться в рабочую группу в мессенджере, чтобы постоянно быть на связи и решать вопросы максимально оперативно». В ведомстве сообщили, что производители увеличили мощности до максимальных, переориентировались на производство и розлив питьевой воды. В МАРТ добавляют, что по информации торговли, спрос на питьевую воду в Московском и Фрунзенском районах Минска вырос в 15 раз, в других — 6−8 раз.

«С целью удовлетворения ажиотажного спроса готовится список всех производителей республики, которые смогут обеспечить потребности торговли», — отмечают в МАРТ.

Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская, с которой мы связывались до начала встречи в МАРТ, не смогла оперативно рассказать, какие меры предпринимаются для обеспечения населения водой, так как сейчас активно занимается этим вопросом.

Как торговля справляется с повышенным спросом на воду

Тем временем как в магазинах — в первую очередь в тех, которые находятся во Фрунзенском и Московском, так и в службах доставок наблюдается нехватка питьевой воды.

К примеру, в магазине «Белмаркет» на улице Притыцкого в 13.10 сказали, что вода «была, но скорее всего, сейчас закончится».

— Это именно по большим объемам. Три поддона с утра было — и уже все, — добавили в магазине. Вода в 1,5-литровых бутылках там пока еще есть.

При этом о повышенном спросе на питьевую воду сообщают также минчане из тех районов, в которых не жаловались на качество воды, которую поставляет Минскводоканал. «У меня в двух мелких магазинах в доме уже нет 5-литровых бутылок, остались лишь 1 литр. Но сказали, что вечером привезут тонну воды», — сообщает читатель, который проживает станции метро Московская.

В Е-доставке, к примеру, сейчас недоступна для заказа питьевая вода в бутылках объемом больше 0,5 литра. Минимальная стоимость — 89 копеек за поллитра. При этом утром еще были доступны для заказа бутылки по 5 литров. Правда, было введено ограничение — не больше одной единицы в заказе. «Е-доставка имеет ограничения: обычно 3 бутылки по 5−5,5 литра. Сегодня они поставили ограничение на одну бутылку в заказе, но и ее заказать невозможно — она исчезает со склада, пока ты оформляешь заказ», — рассказала читательница, которая пыталась сегодня оформить заказ, в том числе и на воду.





Е-доставка ранее анонсировала, что минчане смогут оформить заказ на первую половину четверга, 25-го, со скидкой в 3% на все товары. В сообщении, которое разослали клиентам, отмечалось, что компания привезет чистую воду прямо домой.

Компания Оптимарк, которая занимается в том числе доставкой воду, принимает заявки на 29 июня.

Будет дополнено.