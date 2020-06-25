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Лукашенко атаковал Россию критикой за вмешательство в выборы

25.06.2020 13:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Александр Лукашенко рассказал о вмешательстве во внутренние дела и выборы Беларуси из России и Польши. Речь президента передает «БелТА».

«Они [оппоненты власти] что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», – заявил Лукашенко.

«Но мы не ядерная держава, – продолжил он. – Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем».

Мгновенный ответ Кремля

«Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи-бы то ни было электоральные процессы, тем более которые проходят у нашего союзника – Беларуси», – ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя фразы Лукашенко.

Напомним, на днях мы пересказывали любопытную статью газеты The New York Times. Автор текста Эндрю Хиггинс пришел к выводу, что нынешняя президентская кампания привела Александра Лукашенко в настолько сильные тревогу и замешательство, что он пошел на неожиданные новые меры – «развернул пропагандистскую машину» в сторону Москвы и теперь винит Россию во вмешательстве в беларуские выборы. Хотя Россия долгое время была его самым близким союзником. Подробнее – по ссылке ниже.

Читайте по теме: «Президент напуган»: New York Times рассказала о неожиданном шаге Лукашенко на выборах

 
 
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Александр Лукашенко рассказал о вмешательстве во внутренние дела и выборы Беларуси из России и Польши. Речь президента передает «БелТА». «Они [оппоненты власти]...
 
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