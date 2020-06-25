Это видео с котом собрало 156 миллионов просмотров за неделю. Вгляните, что он сделал

Источник материала: Tut.by

Что нужно сделать коту, чтобы стать популярным? Да почти ничего! Это доказывает кот из видео, которое появилось в TikTok на прошлой неделе и за такой короткий срок успело набрать больше 150 миллионов просмотров. Просто взгляните, что сделал этот кот.