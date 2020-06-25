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В Минске стартует турнир с участием лучших белорусских легкоатлетов
Источник материала: ОНТМинске стартует турнир с участием лучших белорусских легкоатлетов" class="one-news__figure-img">
Королева спорта открывает сезон – в Минске сегодня начнется представительный легкоатлетический турнир.
На дорожках и секторах – практически все лидеры белорусской сборной. Соревнования будут длиться два дня и пройдут на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по улице Калиновского. Сегодня будут разыграны 18 комплектов наград. Торжественное открытие турнира начнется в 17.00.
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Королева спорта открывает сезон – в Минске сегодня начнется представительный легкоатлетический турнир. На дорожках и секторах – практически все лидеры...
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