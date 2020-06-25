«Обгон должен быть безопасным!» ‒ девиз Единого дня безопасности дорожного движения

Источник материала: Горецкий вестник

«Обгон должен быть безопасным!». Под таким девизом 26 июня в целях предупреждения и профилактики ДТП по причине нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу движения Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения.

Дорога не терпит рискованных действий. Одним из опасных и сложных маневров является обгон. Многие аварии, имеющие тяжкие и трагические последствия, возникают именно по причине неправильно выполняемого обгона.

При всей опасности этого маневра многие водители идут на весьма рискованные действия за рулем. К сожалению, этот риск нередко оборачивается серьезными авариями с тяжкими последствиями.

За 5 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 162 дорожно-транспортных происшествия (26 человек погибли, 188 получили травмы). Причиной 7 аварий из всех зарегистрированных явился обгон и выезд на полосу встречного движения: 2 человека погибли, 24 были травмированы.

За 5 месяцев этого года сотрудниками Госавтоинспекции по Могилевской области выявлено более 270 нарушений правил обгона. Стоит отметить, что это один из самых опасных и сложных маневров, который приходится совершать водителю. Предусмотреть здесь необходимо многое. Обгон требует не только определенных профессиональных навыков и опыта, но и предельной внимательности и осторожности.

Совершая данный маневр, водитель добровольно и осознанно идет на риск. Пытаясь объехать попутную машину, автолюбители выезжают на полосу встречного движения. Не всегда адекватно оценивают обстановку, погодные условия, расстояние до приближающихся транспортных средств. Малейшая ошибка может привести к ДТП. К сожалению, не все водители задумываются об этом и, увы, нередко ошибаются. В каждом отдельном случае – это дорожные трагедии, в которых могут погибнуть и пострадать люди.

17 апреля около 8 часов утра в Климовичском районе 41-летний житель районного центра, совершая обгон на своем автомобиле BMW 525, не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пригородным автобусом МАЗ, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП были травмированы 2 человека: водитель BMW и 80-летняя пассажирка автобуса.

10 мая в 17 часов в Могилевском районе на 13 километре автодороги Могилев-Чериков-Костюковичи 46-летняя жительница областного центра, управляя автомобилем Citroen Xsara, не справилась с управлением своего автомобиля, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Ford Orion, а затем с автомобилем Volkswagen Polo. От удара Ford съехал в кювет. В результате ДТП 23-летняя могилевчанка, управлявшая автомобилем Ford, погибла на месте происшествия, а ее 24-летний пассажир получил травмы. Также в ДТП получили травмы водитель и пассажир автомобиля Citroen и пассажирка Volkswagen.

Зачастую причиной «выезда на встречную» становится потеря контроля над управлением автомобиля вследствие несоответствия выбора скорости конкретным дорожным условиям, превышения установленной скорости или же технического состояния автомобиля. В любом случае тяжесть последствий лобового столкновения очень велика.

Самый сложный момент – рассчитать время и скорость выполнения обгона. Перед его началом следует разумно оценить обстановку и принять решение.

Чем больше габариты автомобиля, который водитель собирается обогнать, тем дальше следует от него ехать. Необходимо также обращать внимание на автомашины, которые готовятся выехать с примыкающих слева второстепенных дорог. Поворачивающие направо водители обычно смотрят только налево, поэтому идущий на обгон по встречной полосе транспорт будет для них неожиданностью. Водитель должен просматривать встречную полосу как можно дальше: даже на пустой дороге надо все делать в ожидании встречного транспортного средства.

Перед обгоном проверьте, нет ли позади автомобиля, движущегося быстрее вас. Если впереди водитель снижает скорость, не торопитесь его обгонять: сначала поймите, почему он это делает.

Обгоны весьма опасны на крутых поворотах, подъемах, спусках, местах с ограниченной обзорностью, узких участках дороги, проезд которых допустим лишь с ограниченной скоростью.

К сожалению, даже самые опытные водители нередко неправильно определяют время, необходимое для обгона, и расстояние, которое пройдет обгоняющий автомобиль. Поэтому лучше не рисковать.

Не будет лишним напомнить, что за нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД, согласно п.8 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь, водитель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин и может быть лишен права управления транспортными средствами на срок до 1 года.

Уважаемые водители! Помните: здравый смысл, предупредительность, понимание друг друга на дороге – непременные условия безопасного маневра.

Старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД Анатолий Мачков