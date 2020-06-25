ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фанатам из Нидерландов разрешат прошептать «ура» на трибунах

25.06.2020 14:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Болельщикам клубов в Нидерландах разрешат посещать матчи чемпионата, но запретят петь на трибунах, пишет eurosport.


Фото: Reuters

«Зрители должны соблюдать социальную дистанцию, иначе мы ужесточим ограничения. Можно взять большие дудки, которые гудят, когда на них нажимают. Можно прошептать «ура» после забитого мяча, но не более того. Да, это не так весело, но исследования показали, что есть большая вероятность заразиться, если фанаты поют или кричат», – цитирует FC Update премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Чемпионат Нидерландов-2019/20 был досрочно завершен в апреле без объявления чемпиона. По первоначальной информации розыгрыш нового турнира был запланирован на 1 сентября, теперь местные медиа называют датой возвращения футбола 1 июля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске стартует турнир с участием лучших белорусских легкоатлетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика