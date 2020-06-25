Богданов Руслан Валерьевич от граждан путем подачи заявления

Верховодка Анастасия Евгеньевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Головаченко Ирина Казимировна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Зинкович Павел Григорьевич от граждан путем подачи заявления

Копач Светлана Федоровна от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Кудин Анна Юрьевна от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Капсис Ирина Александровна от трудового коллектива Смолевичского бюро Борисовского филиала республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

Лашук Александра Дмитриевна от граждан путем подачи заявления

Пиляк Оксана Анатольевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Орджоникидзевского участка для голосования № 8 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д. 49, Смолевичский районный центр ремёсел, тел. 801776 28314) численностью 11 человек в составе:

Безручко Таиса Александровна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Ветченко Татьяна Михайловна от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Смолевичи»

Иванович Андрей Николаевич от граждан путем подачи заявления

Иванович Ирина Аркадьевна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Лагун Елена Николаевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Малаш Дарья Николаевна от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Малаш Дмитрий Николаевич от граждан путем подачи заявления

Михейчик Аксана Леонидовна от граждан путем подачи заявления

Снопкова Светлана Петровна от Смолевичской районной организации Коммунистической партии Беларуси

Тальчук Наталья Михайловна от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Харламова Галина Ивановна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Больничного участка для голосования № 9 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 101, помещение учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница», тел. 8 01776 26841) численностью 7 человек в составе:

Артишевская Валентина Самуиловна от Смолевичской районной организация ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Булаткин Андрей Александрович от трудового коллектива структурного подразделения хозяйственной службы учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница»

Залевская Ольга Александровна от Минского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения

Калесникова Наталья Ивановна от трудового коллектива структурного подразделения общебольничного персонала учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница»

Мысливчик Александр Георгиевич от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Качан Лариса Иосифовна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Филипович Наталья Владимировна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Зеленоборского участка для голосования № 10 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Зеленоборский сельсовет, г.п. Зелёный Бор, ул. Социалистическая, д. 9, административное здание Зеленоборского сельского исполнительного комитета, тел. 801775 67271, 801775 67436) численностью 11 человек в составе:

Довгиль Светлана Иосифовна от Смолевичской районной организации Коммунистической партии Беларуси

Жилинская Ирина Владимировна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Загорская Марина Владимировна от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Липа Михаил Адольфович от граждан путем подачи заявления

Липа Светлана Васильевна от граждан путем подачи заявления

Ляхова Людмила Николаевна от граждан путем подачи заявления

Мурашко Тамара Владимировна от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Першай Вероника Михайловна от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Петух Светлана Евгеньевна от граждан путем подачи заявления

Силич Анатолий Анатольевич от граждан путем подачи заявления

Сакович Валерий Феликсович от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Драчковского участка для голосования № 11 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Драчковский сельсовет, аг. Драчково, ул. Центральная, д. 19 в, административное здание Драчковского сельского исполнительного комитета, тел. 801776 48423) численностью 11 человек в составе:

Андрейчик Александр Михайлович от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Бачило Екатерина Михайловна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Волчек Александр Валерьевич от Смолевичской районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Гулик Тамара Ивановна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Знак Алексей Викторович от граждан путем подачи заявления

Молчан Игорь Леонидович от граждан путем подачи заявления

Пилецкая Лилия Марьяновна от граждан путем подачи заявления

Савенок Марта Иосифовна от граждан путем подачи заявления

Хромченко Надежда Васильевна от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Хмельницкая Ирина Петровна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Янковец Валентина Михайловна от граждан путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Будаговского участка для голосования № 12 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Жодинский сельсовет, аг. Будагово, ул. Школьная, д. 1, государственное учреждение образования «Будаговский учебно-педагогический комплекс детский сад − средняя школа», тел. 801775 20009, 801775 20373) численностью 11 человек в составе:

Бусько Наталья Анатольевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Горячева Татьяна Николаевна от граждан путем подачи заявления

Горбач Марина Викторовна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Голубь Наталья Леонидовна от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Гракович Ирина Нестеровна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Котлярова Наталья Сергеевна от граждан путем подачи заявления

Партыко Сергей Николаевич от граждан путем подачи заявления

Партыка Тамара Алексеевна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Розмысло Алина Ивановна от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Шагойко Елена Николаевна от граждан путем подачи заявления

Шматко Иван Янович от граждан путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Приборского участка для голосования № 13 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Жодинский сельсовет, д. Поддубье, ул. Центральная, д. 69, административное здание Жодинского сельского исполнительного комитета, тел. 801775 99000) численностью 8 человек в составе:

Васина Марина Васильевна от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Грак Светлана Михайловна от граждан путем подачи заявления

Папкович Татьяна Ивановна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Лютаревич Александр Павлович от граждан путем подачи заявления

Пратько Римма Владимировна от граждан путем подачи заявления

Свадковский Николай Михайлович от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Ткачева Надежда Ильинична от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Хлиманкова Ольга Александровна от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Барсуковского участка для голосования № 14 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Жодинский сельсовет, аг. Барсуки, ул. Центральная, д. 14 а, государственное учреждение образования «Барсуковская средняя школа», тел. 801775 20646, 801775 20850) в количестве 11 человек в составе:

Бабурченкова Татьяна Николаевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Дроб Иван Иванович от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Кича Наталья Геннадьевна от граждан путем подачи заявления

Круглик Вера Дмитриевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Кузьминых Валерий Аркадьевич от граждан путем подачи заявления

Конон Наталья Михайловна от граждан путем подачи заявления

Левина Надежда Петровна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Маркиянович Ирина Григорьевна от граждан путем подачи заявления

Муравьева Олеся Анатольевна от трудового коллектива государственного учреждения образования «Барсуковская средняя школа»

Сальников Александр Михайлович от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Стукалова Наталья Викторовна от граждан путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Жажелковского участка для голосования № 15 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Жодинский сельсовет, д. Жажелка, ул. Садовая, д. 2 а, Жажелковский сельский клуб, тел. 801776 22358) численностью 8 человек в составе:

Бродская Валентина Ефимовна от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Козлова Алла Анатольевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Липневич Николай Валентинович от граждан путем подачи заявления

Лашук Зинаида Павловна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Липневич Людмила Васильевна от граждан путем подачи заявления

Фурсевич Нина Николаевна от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Юркевич Сергей Иосифович от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира

Юркевич Елена Михайловна от граждан путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Заболотского участка для голосования № 16 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Заболотский сельсовет, аг. Заболотье, ул. Купрейчика, д. 1а, Заболотский сельский Дом культуры, тел. 801776 43725) численностью 10 человек в составе:

Дашук Юрий Валерьевич от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Дашук Наталья Викторовна от граждан путем подачи заявления

Домбровская Елена Алексеевна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Кот Юрий Николаевич от граждан путем подачи заявления

Мазилина Наталья Михайловна от граждан путем подачи заявления

Медведева Светлана Георгиевна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Михеенко Валерий Викторович от граждан путем подачи заявления

Печенькова Надежда Михайловна от граждан путем подачи заявления

Половинская Татьяна Александровна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Сабелло Кристина Игоревна от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Орешниковского участка для голосования № 17 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Заболотский сельсовет, д. Орешники, ул. Центральная, д. 20 а, здание Орешниковского сельского Дома культуры, тел. 801776 38492)

численностью 10 человек в составе:

Беца Анна Анатольевна от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма

Бобков Николай Николаевич от граждан путем подачи заявления

Голод Вера Николаевна от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Козловская Раиса Константиновна от граждан путем подачи заявления

Козловский Георгий Григорьевич от граждан путем подачи заявления

Любецкая Людмила Викторовна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Свирид Светлана Викторовна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Островский Виталий Анатольевич от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Орловская Ирина Леонидовна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Фокин Михаил Михайлович от граждан путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Алесинского участка для голосования № 18 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Курганский сельсовет, аг. Алесино, ул. Школьная, д. 14 а, государственное учреждение образования «Верхменская средняя школа им. В.А.Тумара», тел. 801776 41320) численностью 10 человек в составе:

Вороненко Фаина Ивановна от граждан путем подачи заявления

Карась Нина Аркадьевна от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Кресик Марина Александровна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Левданская Алла Михайловна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Молчанов Андрей Иванович от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Мартинович Ирина Васильевна от граждан путем подачи заявления

Пономаренко Андрей Николаевич от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Солодкая Наталья Станиславовна от граждан путем подачи заявления

Смык Мария Фёдоровна от граждан путем подачи заявления

Тумар Елена Николаевна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Курганского участка для голосования № 19 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Курганский сельсовет, д. Курганье, ул. Центральная, д. 8, административное здание Курганского сельского исполнительного комитета, тел. 801776 24293, 801776 24292) численностью 7 человек в составе:

Вергейчик Галина Михайловна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Михаленко Людмила Викторовна от граждан путем подачи заявления

Михоленко Оксана Михайловна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Могильницкая Ирина Васильевна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Тяглик Антонина Михайловна от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Хващевский Геннадий Николаевич от граждан путем подачи заявления

Шидловская Елена Арсеньевна от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Кленникского участка для голосования № 20 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Курганский сельсовет, аг. Кленник, ул. Центральная, д. 26, государственное учреждение образования «Кленникский учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа», тел. 801776 42029, 801776 42237) численностью 7 человек в составе:

Артимович Сергей Адамович от граждан путем подачи заявления

Левашкевич Татьяна Григорьевна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Леончик Светлана Николаевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Минич Александр Николаевич от граждан путем подачи заявления

Минич Нина Ивановна от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Михейчик Маргарита Николаевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Юрчук Виктория Александровна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Озерицко-Слободского участка для голосования № 21 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Озерицко-Слободской сельсовет, аг. Слобода, ул. Машерова, д. 7, государственное учреждение образования «Озерицкослободская средняя школа», тел. 801776 29781)

численностью 13 человек в составе:

Балабков Виктор Михайлович от трудового коллектива государственного учреждения образования «Озерицкослободская средняя школа»

Бурков Николай Александрович от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Василёнок Тамара Сергеевна от Смолевичской районной организация ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Василёнок Лариса Ивановна от граждан путем подачи заявления

Душкина Светлана Анатольевна от граждан путем подачи заявления

Игнатович Юлия Борисовна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Кулинкович Владимир Михайлович от граждан путем подачи заявления

Кудин Мария Михайловна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Лобан Зинаида Антоновна от граждан путем подачи заявления

Степутенко Валентина Петровна от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Славинский Николай Викторович от граждан путем подачи заявления

Фурсевич Татьяна Николаевна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Ходос Елена Ивановна от граждан путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Гагаринского участка для голосования № 22

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Озерицко-Слободской сельсовет, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, д. 27, административное здание Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, тел. 801776 68029)

численностью 9 человек в составе:

Городецкая Елена Николаевна от трудового коллектива государственного учреждения образования «Слободской детский сад»

Городецкая Наталья Николаевна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Дюсова Елена Анатольевна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Кулинкович Вячеслав Васильевич от граждан путем подачи заявления

Кулинкович Ирина Борисовна от граждан путем подачи заявления

Кмит Татьяна Владимировна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Кулинкович Ксения Ивановна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Соколинский Виктор Адольфович от граждан путем подачи заявления

Шабан Наталья Александровна от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Пекалинского участка для голосования № 23 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Пекалинский сельсовет, д. Пекалин, ул. Ленина, д. 34, административное здание Пекалинского сельского исполнительного комитета, тел. 801776 61634, 801776 61617) численностью 13 человек в составе:

Апацкая Жанна Николаевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Боровская Галина Васильевна от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Грибок Зинаида Юльяновна от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма

Гришан Валентина Антоновна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Дутенко Эдуард Николаевич от граждан путем подачи заявления

Дутенко Елена Леонидовна от граждан путем подачи заявления

Калеко Лариса Петровна от граждан путем подачи заявления

Касачёв Андрей Николаевич от граждан путем подачи заявления

Касачева Елена Николаевна от граждан путем подачи заявления

Луговская Елена Михайловна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Мармузевич Валентина Ивановна от граждан путем подачи заявления

Рудник Анна Васильевна от граждан путем подачи заявления

Станкевич Наталья Николаевна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Воротовского участка для голосования № 24 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Пекалинский сельсовет, аг. Слобода, ул. Центральная, д. 24, государственное учреждение образования «Воротовская средняя школа», тел. 801776 62642, 801776 62641) численностью 12 человек в составе:

Дальчанина Татьяна Викторовна от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Зайко Валерий Александрович от граждан путем подачи заявления

Зайко Мария Генриховна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Красовский Валерий Анатольевич от граждан путем подачи заявления

Минич Анатолий Валентинович от граждан путем подачи заявления

Минко Игорь Сергеевич от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Радионова Елена Анатольевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Степанова Татьяна Евгеньевна от граждан путем подачи заявления

Сидорова Ольга Николаевна от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Федотова Наталья Жумабаевна от граждан путем подачи заявления

Федотова Ольга Петровна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Чистый Сергей Владимирович от граждан путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Петровичского участка для голосования № 25 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Драчковский сельсовет, д. Заречье, ул. Зареченская, д. 26 а, Петровичский сельский Дом культуры, тел. 801776 49610) численностью 13 человек в составе:

Драздовская Ирина Владиславовна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Дробышева Зоя Евгеньевна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Ероховец Ольга Петровна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Куликова Светлана Алексеевна от граждан путем подачи заявления

Малаховская Валентина Николаевна от граждан путем подачи заявления

Малаховская Светлана Ивановна от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Михновец Валентина Васильевна от граждан путем подачи заявления

Микутель Екатерина Владимировна от граждан путем подачи заявления

Протько Елена Юрьевна от Смолевичской районной организации Коммунистической партии Беларуси

Протько Наталья Васильевна от граждан путем подачи заявления

Раковская Татьяна Михайловна от граждан путем подачи заявления

Семижон Валентина Михайловна от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Щурко Елена Викторовна от граждан путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Волмянского участка для голосования № 26 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Драчковский сельсовет, д. Волма, ул. Петровичская, д. 5 а, административное здание Волмянского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз», тел. 801776 22657) численностью 7 человек в составе:

Бакунович Людмила Яковлевна от граждан путем подачи заявления

Герасимчик Валентина Николаевна от граждан путем подачи заявления

Гордиевич Наталья Васильевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Курсевич Светлана Васильевна от граждан путем подачи заявления

Лукьянец Татьяна Александровна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Холодинская Ольга Рафаиловна от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Холодинская Светлана Иосифовна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Октябрьского участка для голосования № 27 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Плисский сельсовет, пос. Октябрьский, ул. Фабричная, д. 2, Октябрьский сельский Дом культуры, тел. 801776 37294, 801776 37268) численностью 13 человек в составе:

Геращенко Алексей Константинович от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Головнина Оксана Михайловна от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Давидович Ольга Игоревна от граждан путем подачи заявления

Ераховец Татьяна Михайловна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Игнатович Лидия Вячеславовна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Климантович Елена Олеговна от граждан путем подачи заявления

Корсак Жанна Леонидовна от граждан путем подачи заявления

Кочеткова Татьяна Петровна от граждан путем подачи заявления

Линчик Сергей Михайлович от граждан путем подачи заявления

Нехайчик Александр Евгеньевич от граждан путем подачи заявления

Попкович Юлия Казимировна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Садовских Наталья Григорьевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Филипеня Марина Леонидовна от граждан путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Зареченского участка для голосования № 28 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Плисский сельсовет, д. Заречье, ул. Центральная, д. 23, государственное учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района», тел. 801776 66465) численностью 11 человек в составе:

Акулич Олег Викторович от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Казак Ольга Александровна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Капинус Елена Николаевна от граждан путем подачи заявления

Кошель Марина Евгеньевна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Лодысева Галина Афанасьевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Маевская Людмила Георгиевна от граждан путем подачи заявления

Нехайчик Юрий Валерьевич от граждан путем подачи заявления

Новиков Андрей Александрович от граждан путем подачи заявления

Паныш Юрий Владимирович от граждан путем подачи заявления

Силич Олег Иванович от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Силич Юрий Михайлович от граждан путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Краснознаменского участка для голосования № 29 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Плисский сельсовет, пос. Черницкий, ул. Центральная, д. 17, государственное учреждение образования «Черницкий учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа», тел. 801776 20296) численностью 9 человек в составе:

Адащик Александр Васильевич от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Бабундина Марина Анатольевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Гапанович Валентина Ивановна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Грицук Татьяна Владимировна от граждан путем подачи заявления

Котова Елена Васильевна от граждан путем подачи заявления

Котова Светлана Евгеньевна от граждан путем подачи заявления

Марцевич Елена Михайловна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Романенок Тамара Иосифовна от граждан путем подачи заявления

Тумель Ирина Станиславовна от Смолевичской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Прилепского участка для голосования № 30 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Озерицко-Слободской сельсовет, д. Прилепы, ул. Центральная, д. 73 а, Государственное учреждение образования «Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа», тел. 801776 41668)

численностью 9 человек в составе:

Борисова Елена Николаевна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Василевская Алла Евгеньевна от граждан путем подачи заявления

Гринкевич Валентина Владимировна от граждан путем подачи заявления

Дедович Светлана Иосифовна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Козлюк Светлана Ивановна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Мацапура Александр Игоревич от граждан путем подачи заявления

Новицкая Зинаида Михайловна от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Трощенко Дмитрий Владимирович от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Товстик Наталья Петровна от граждан путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Руднянского участка для голосования № 31 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Усяжский сельсовет, аг. Усяжа, ул. Центральная, д. 46, Усяжский сельский Дом культуры, тел. 801776 64417)

численностью 11 человек в составе:

Ботяновская Жанна Михайловна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Василевская Зинаида Михайловна от граждан путем подачи заявления

Крупеньчик Регина Мечиславовна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Костеневич Татьяна Владимировна от граждан путем подачи заявления

Львова Наталья Федоровна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Лихтарович Анастасия Игоревна от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Мурашко Владимир Михайлович от граждан путем подачи заявления

Разумова Светлана Александровна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Скавинский Сергей Владимирович от Смолевичской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки

Шашко Галина Викторовна от граждан путем подачи заявления

Шиманович Максим Викторович от граждан путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Усяжского участка для голосования № 32 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Усяжский сельсовет, пос. Усяж, ул. Промышленная, д. 14, сельский Дом культуры пос. Усяж, тел. 801776 67346)

численностью 9 человек в составе:

Косарева Вера Викторовна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Ковалевская Ульяна Феликсовна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Лашук Наталья Валентиновна от граждан путем подачи заявления

Масловская Ольга Александровна от граждан путем подачи заявления

Мурашко Людмила Андреевна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Сташкевич Наталья Ивановна от граждан путем подачи заявления

Сороко Андрей Константинович от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Сташкевич Владимир Иванович от граждан путем подачи заявления

Сивко Сергей Михайлович от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Курковского участка для голосования № 33 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Усяжский сельсовет, аг. Курково, ул. 8 Марта, д. 2, Курковский сельский Дом культуры, тел. 8 017 76 23068)

численностью 11 человек в составе:

Бешейко Марта Викторовна от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Воробьёв Андрей Владимирович от граждан путем подачи заявления

Гивойно Людмила Александровна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Глушина Надежда Николаевна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Козлова Валентина Андреевна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Кищук Вероника Николаевна от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Козлова Татьяна Сергеевна от граждан путем подачи заявления

Цыбулькин Виктор Иванович от граждан путем подачи заявления

Щурок Зоя Александровна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Шумская Татьяна Леонидовна от граждан путем подачи заявления

Шиманович Александр Николаевич от граждан путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Юрьевского участка для голосования № 34 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Усяжский сельсовет, административное здание производственного филиала «Смолевичи – Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер», аг. Юрьево, ул. Молодежная, тел. 8 01776 40518)

численностью 11 человек в составе:

Барковская Марина Валентиновна от граждан путем подачи заявления

Богданович Владимир Дмитриевич от граждан путем подачи заявления

Богданович Ольга Викторовна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Донденко Наталья Валерьевна от граждан путем подачи заявления

Зарембо Зоя Александровна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Иконникова Галина Николаевна от граждан путем подачи заявления

Мыкал Сергей Константинович от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Можейко Наталья Петровна от граждан путем подачи заявления

Петрович Тамара Дмитриевна от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Ханюков Сергей Васильевич от граждан путем подачи заявления

Шкороденок Елена Вячеславовна от Смолевичского районного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь Центрального участка для голосования № 35 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д. 49, Смолевичский районный центр ремёсел, тел. 801776 60227) численностью 11 человек в составе:

Глушанина Марина Петровна от Смолевичского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»

Демьянович Наталья Михайловна от Смолевичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов

Иванович Николай Иванович от Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Минкевич Наталья Васильевна от граждан путем подачи заявления

Малюшицкий Андрей Иванович от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Степанова Светлана Владимировна от граждан путем подачи заявления

Сивчик Наталья Владимировна от Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Титок Лариса Леонидовна от Смолевичской районной организации Коммунистической партии Беларуси

Шершень Владислав Борисович от граждан путем подачи заявления

Шершень Ольга Николаевна от Смолевичского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»