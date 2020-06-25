В Беларуси пока не определились, как строить 5G-сети. Через одного оператора или нескольких

Источник материала: Tut.by

На официальном сайте Министерства связи и информатизации Беларуси рассказали о трех моделях внедрения сетей пятого поколения (5G)в стране.





Министр связи и информатизации Константин Шульган заявил, что для внедрения сети поколения в республике рассматриваются три модели:

Инфраструктурная модель . Предполагает строительство единой инфраструктуры сети 5G только инфраструктурным оператором (видимо, по примеру нынешней LTE-сети от beCloud — прим. ред).

. Предполагает строительство единой инфраструктуры сети 5G только инфраструктурным оператором (видимо, по примеру нынешней LTE-сети от beCloud — прим. ред). Конкурентная модель . Предполагает строительство инфраструктуры сетей 5G каждым из операторов. При этом предполагается кооперация операторов при строительстве транспортной инфраструктуры (волоконно-оптических линий связи). Это нужно «для оптимизации расходов».

. Предполагает строительство инфраструктуры сетей 5G каждым из операторов. При этом предполагается кооперация операторов при строительстве транспортной инфраструктуры (волоконно-оптических линий связи). Это нужно «для оптимизации расходов». Модель совместного использования пассивной инфраструктуры предполагает строительство активной инфраструктуры сетей 5G (радиооборудования) каждым из операторов в пределах выделенного оператору радиочастотного спектра, а строительство пассивной инфраструктуры (транспортная сеть, антенно-мачтовые сооружения, волоконно-оптических линий связи) — инфраструктурным оператором. Проще говоря: эта модель объединяет две предыдущие. Один инфраструктурный оператор строит мачты, а все остальные навешивают на них свое оборудование.

«Информация о результатах дальнейшей работы по данному направлению будет размещаться на сайте Минсвязи», — говорится в сообщении. Видимо, окончательное решение пока не принято.

Также отметим, что пользовательских устройств с поддержкой 5G не так много, но производители активно внедряют модемы с поддержкой этих сетей в свои смартфоны. Например, 5G-сети есть в официально продающихся у нас аппаратах серии Galaxy S20, Huawei P40 Pro, Xiaomi Mi 10. 5G-модем наверняка внедрят и в готовящиеся к выходу осенью iPhone 12.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов: