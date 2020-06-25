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Рассуждения про свободу и эмиграцию. Что спортивная общественность в эти дни публикует в Instagram

25.06.2020 15:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предвыборная кампания в Беларуси только набирает обороты, а страна еще даже не знает, кто из претендентов в кандидаты в итоге будет зарегистрирован. Но спортивная общественность, как и многие белорусы, уже активно рассуждает о свободе слова, мысли и действий. SPORT.TUT.BY собрал несколько постов по теме, которые вы могли пропустить.

Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков обратился к своим подписчикам с вопросом, что они думают по поводу эмиграции.


Фото из инстаграма Виталия Гуркова

— Сёння гуляў па горадзе, выпадкова пазнаёміўся з маладой парай (муж і жонка), паразмаўлялі пра тое-сёе. І ў ходзе размовы яны сказалі, што калі 9 жніўня нічога не зменіцца, то будуць з’язджаць жыць за мяжу. І вось цікава, колькі такіх людзей, якія ў гэтым выпадку паставяць крэст на жыцці ў Беларусі? Ці ёсць сярод вас альбо вашых знаёмых такія ж думкі? — написал спортсмен.

Его девушка, знаменитая гимнастка Мелитина Станюта, тем временем поддержала магазин Symbal.by и высказалась о задержаниях в очереди.


Фото из инстаграма Мелитины Станюты

— У дэмакратычных краiнах, калi грамадзянiн не парушае закон, — ён пад аховай! А што гэта было ўчора (23 июня. — Прим. TUT.BY). Стаiш у чарзе ў краму — сядзiш у аўтазаку! Дзе падзеўся закон, якi нас ахоўвае? — задалась вопросом минчанка.

Бывший пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова разместила в сети фото Виктора и Эдуарда Бабарико, написав:

— Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения, считается диверсией и провокацией. Свободу Виктору и Эдуарду Бабарико.


Фото из инстаграма Ольги Хижинковой

Супруга футболиста брестского «Динамо» Олега Веретило Карина опубликовала снимок в инстаграм со следующим текстом:

— Фото светлое, а внутри обида за людей, за нацию… Свобода где-то рядом, свобода слова и мысли, но не тут и не сейчас.


Фото из инстаграма Карины Веретило

Белорусская баскетболистка и участница Олимпийских игр Татьяна Лихтарович разместила сториз с хештегом #ЖывеБеларусь и оставила там следующие рассуждения:

— Не желая менять, ты угасаешь! Что бы ты сделал, если бы не боялся? Действуя наперекор страхам, ты чувствуешь себя свободным.


Фото из инстаграма Татьяны Лихтарович

Напомним, некоторые белорусские спортсмены закрыли свои страницы после публикаций в поддержку действующего президента, а баскетболист сборной Никита Мещеряков спустя три дня удалил пост с критикой Александра Лукашенко.

А чье мнение о происходящем в стране вам было бы интересно услышать? Напишите нам в комментариях!

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Теги: Брест
 
 
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Спортивная общественность, как и многие белорусы, уже активно рассуждает о свободе слова, мысли и действий. SPORT.TUT.BY собрал несколько постов по теме, которые вы могли...
 
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