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Рассуждения про свободу и эмиграцию. Что спортивная общественность в эти дни публикует в Instagram
Источник материала: Tut.by
Предвыборная кампания в Беларуси только набирает обороты, а страна еще даже не знает, кто из претендентов в кандидаты в итоге будет зарегистрирован. Но спортивная общественность, как и многие белорусы, уже активно рассуждает о свободе слова, мысли и действий. SPORT.TUT.BY собрал несколько постов по теме, которые вы могли пропустить.
Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков обратился к своим подписчикам с вопросом, что они думают по поводу эмиграции.
— Сёння гуляў па горадзе, выпадкова пазнаёміўся з маладой парай (муж і жонка), паразмаўлялі пра тое-сёе. І ў ходзе размовы яны сказалі, што калі 9 жніўня нічога не зменіцца, то будуць з’язджаць жыць за мяжу. І вось цікава, колькі такіх людзей, якія ў гэтым выпадку паставяць крэст на жыцці ў Беларусі? Ці ёсць сярод вас альбо вашых знаёмых такія ж думкі? — написал спортсмен.
Его девушка, знаменитая гимнастка Мелитина Станюта, тем временем поддержала магазин Symbal.by и высказалась о задержаниях в очереди.
— У дэмакратычных краiнах, калi грамадзянiн не парушае закон, — ён пад аховай! А што гэта было ўчора (23 июня. — Прим. TUT.BY). Стаiш у чарзе ў краму — сядзiш у аўтазаку! Дзе падзеўся закон, якi нас ахоўвае? — задалась вопросом минчанка.
Бывший пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова разместила в сети фото Виктора и Эдуарда Бабарико, написав:
— Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения, считается диверсией и провокацией. Свободу Виктору и Эдуарду Бабарико.
Супруга футболиста брестского «Динамо» Олега Веретило Карина опубликовала снимок в инстаграм со следующим текстом:
— Фото светлое, а внутри обида за людей, за нацию… Свобода где-то рядом, свобода слова и мысли, но не тут и не сейчас.
Белорусская баскетболистка и участница Олимпийских игр Татьяна Лихтарович разместила сториз с хештегом #ЖывеБеларусь и оставила там следующие рассуждения:
— Не желая менять, ты угасаешь! Что бы ты сделал, если бы не боялся? Действуя наперекор страхам, ты чувствуешь себя свободным.
Напомним, некоторые белорусские спортсмены
А чье мнение о происходящем в стране вам было бы интересно услышать? Напишите нам в комментариях!
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Спортивная общественность, как и многие белорусы, уже активно рассуждает о свободе слова, мысли и действий. SPORT.TUT.BY собрал несколько постов по теме, которые вы могли...
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