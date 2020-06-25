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Генпрокуратура проводит проверку по поводу качества воды в Минске

25.06.2020 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура проводит проверку в связи с многочисленными обращениями граждан о плохом качестве питьевой воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ее итогам будет дана оценка работе источников и систем водоснабжения, действиям должностных лиц. 

«То ли лекарствами, то ли канализацией воняет». Что произошло с водой в Минске и когда проблема решится?

Генпрокуратура проводит проверку по поводу качества воды в Минске

В Минске состоялся брифинг. В нем участвовали руководство города, главный санитарный врач столицы, представители «Минскводоканала».

По оперативной информации, 111 ранее проблемных домов уже получают воду, которая не имеет запахов и каких-либо отклонений.

Генпрокуратура проводит проверку по поводу качества воды в Минске

Аварий, которые могли бы очевидно вызвать проблемы с водой в Минске, не зафиксировано. Напомним, проблемы с водой начались накануне, сразу в двух районах столицы  Московском и Фрунзенском. Жители жаловались на неприятный запах воды, текущей из крана. Работы велись всю ночь и продолжаются до сих пор.

Санитарные службы города взяли необходимые пробы и не обнаружили в них опасных веществ. И тем не менее, пить такую воду пока нельзя. Её можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд. Качество воды на круглосуточном контроле. 

Генпрокуратура проводит проверку по поводу качества воды в Минске

По всем вопросам минчане могут обращаться на горячую линию водоканала. И ещё одна важная деталь: минчанам платить за такую воду не придётся. Для них сделают перерасчёт. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Генеральная прокуратура проводит проверку в связи с многочисленными обращениями граждан о плохом качестве питьевой воды, сообщили в программе...
 
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