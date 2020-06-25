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Некоторые автобусы изменят маршруты на неделю из-за ремонта теплотрассы в центре Пинска

25.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Некоторые автобусы изменят маршруты на неделю из-за ремонта теплотрассы в центре Пинска
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с проведением ремонтных работ тепловой сети по ул. Иркутско-Пинской дивизии с 9.00 25 июня и предположительно до 17.00 2 июля в порядок обслуживания маршрутной сети вносятся следующие изменения:

  • автобусы городских маршрутов №№ 4, 10, 17 при движении в направлении микрорайона «Альбрехтово» будут следовать по схеме: пл. Кирова – ул. Кирова – Партизанская – ИПД. При движении из микрорайона «Альбрехтово» по схеме: ИПД – К.Маркса – Кирова и далее по маршруту. Исключаются из обслуживания остановочные пункты «Полесский государственный университет» в обоих направлениях, вводится остановочный пункт «Концертный зал».
  • пригородные автобусы Городищенского направления будут следовать по схеме:  Кирова – Пушкина – ИПД и в обратном направлении с подбором пассажиров на остановочных пунктах согласно расписанию.
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