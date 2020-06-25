Люди вправе высказывать свое мнение, нападки на журналистов недопустимы – Луцкий

Источник материала: ОНТ

Каждый человек имеет право отстаивать собственную позицию – и он должен быть уверен в своей безопасности. Об этом заявил министр информации Беларуси Игорь Луцкий, передает сетевое издание МЛЫН.BY.

Игорь Луцкий также рассказал об итогах встречи с правоохранителями. Министр отметил, что нападки на журналистов и кибербуллинг недопустимы.

Фото: МЛЫН.BY / Светлана Курейчик

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