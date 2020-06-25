Мотоавария в Островецком районе: байкер погиб, его пассажирка в реанимации

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист погиб в аварии, которая произошла утром 25 июня вблизи деревни Гудогай Островецкого района, сообщили в ГАИ.





По информации инспекторов, около 07.35 на 23-м километре трассы Р48 Ворона — Ошмяны — Юратишки — Ивье 39-летний водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Kawasaki.

В результате ДТП 31-летний мотоциклист от полученных травм умер в больнице. Его 28-летняя пассажирка с многочисленными телесными повреждениями была госпитализирована.





Следователи возбудили уголовное дело.