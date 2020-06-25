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Мотоавария в Островецком районе: байкер погиб, его пассажирка в реанимации

25.06.2020 15:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мотоциклист погиб в аварии, которая произошла утром 25 июня вблизи деревни Гудогай Островецкого района, сообщили в ГАИ.


По информации инспекторов, около 07.35 на 23-м километре трассы Р48 Ворона — Ошмяны — Юратишки — Ивье 39-летний водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Kawasaki.

В результате ДТП 31-летний мотоциклист от полученных травм умер в больнице. Его 28-летняя пассажирка с многочисленными телесными повреждениями была госпитализирована.


Следователи возбудили уголовное дело.

 
 
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