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Мотоавария в Островецком районе: байкер погиб, его пассажирка в реанимации
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист погиб в аварии, которая произошла утром 25 июня вблизи деревни Гудогай Островецкого района,
По информации инспекторов, около 07.35 на 23-м километре трассы Р48 Ворона — Ошмяны — Юратишки — Ивье 39-летний водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Kawasaki.
В результате ДТП 31-летний мотоциклист от полученных травм умер в больнице. Его 28-летняя пассажирка с многочисленными телесными повреждениями была госпитализирована.
Следователи возбудили уголовное дело.
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Следователи возбудили уголовное дело.
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