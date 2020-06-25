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«Как я устала от самоизоляции! Наконец-то, я здесь со своими друзьями». Что говорят дети об отдыхе в оздоровительных лагерях
Источник материала: СТВ
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«Как я устала от самоизоляции! Наконец-то, я здесь со своими друзьями». Что говорят дети об отдыхе в оздоровительных лагерях
В программе «Большой город» поговорили о том, как сами дети приспосабливаются к новым условиям отдыха-2020 и отзывы о первой смене в оздоровительных лагерях.
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