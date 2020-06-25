В районе продолжается профилактическая работа в летних оздоровительных лагерях

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ах, лето… Какая чудесная пора! Природа каждый день меняет свои краски. Вот и несвижские спасатели решили слегка разбавить окружающую палитру и добавить ребятам из лагеря с дневным пребыванием в ГУО «Средняя школа № 2 г.п. Городея» немного красного, белого и синего цвета. Для этого работники Несвижского РОЧС приехали в гости к детворе на пожарном автомобиле.





В Несвижском районе в рамках республиканской пропагандистской акции «Каникулы без дыма и огня!» продолжается профилактическая работа в летних оздоровительных лагерях, направленная на предупреждение ЧС и недопущение детского травматизма и гибели детей на пожарах. А чтобы ребятишкам не было скучно, спасатели провели с детьми увлекательный квест по безопасности «Шифр 112». Разделившись на две команды, ребята проходили обучающие локации, на каждой из которых их ожидали вопросы по безопасности и тематические задания. К слову, ребята без труда прошли все испытания, а компетентное жюри еще долго не могло выбрать команду-победителя.





В завершении увлекательной программы спасатели подвели итоги мероприятия, обсудили с детьми приобретенные знания и вручили им наглядно-изобразительную продукцию, призванную постоянно напоминать о безопасности жизнедеятельности. Но и это еще не всё… Далее ребят ожидало знакомство с пожарным автомобилем, где каждый желающий мог сделать памятное фото, посидеть за рулем, потрогать и подробно ознакомиться с оборудованием, имеющимся на вооружении спасателей.

«НН».