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Нелегал в полуприцепе. В Бресте задержан гражданин Афганистана, который незаконно пересёк границу

25.06.2020 16:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В пункте пропуска «Козловичи» задержан нелегал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брестские пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили его при оформлении на въезд в Беларусь большегруза, перевозившего автомобильные шины.

Нелегал в полуприцепе. В Бресте задержан гражданин Афганистана, который незаконно пересёк границу


Задержанный оказался гражданином Афганистана, который незаконно пересёк границу в поисках лучших условий жизни. 23-летний мужчина проник в полуприцеп при загрузке в Сербии.

Нелегал в полуприцепе. В Бресте задержан гражданин Афганистана, который незаконно пересёк границу

Иностранец привлечен к административной ответственности с запретом въезда на территорию нашей страны сроком на 5 лет, после чего был передан польской стороне. 

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Новости Беларуси. В пункте пропуска «Козловичи» задержан нелегал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брестские пограничники совместно с сотрудниками...
 
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