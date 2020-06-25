|
Нелегал в полуприцепе. В Бресте задержан гражданин Афганистана, который незаконно пересёк границу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В пункте пропуска «Козловичи» задержан нелегал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брестские пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили его при оформлении на въезд в Беларусь большегруза, перевозившего автомобильные шины.
Иностранец привлечен к административной ответственности с запретом въезда на территорию нашей страны сроком на 5 лет, после чего был передан польской стороне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В пункте пропуска «Козловичи» задержан нелегал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брестские пограничники совместно с сотрудниками...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)