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Хабиб возглавил рейтинг самых успешных молодых российских звезд

25.06.2020 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журнал Forbes представил свежий рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Место в рейтинге обеспечивали два фактора: доходы за год (порог отсечения — 1 миллион долларов) и популярность героя, которая зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube, пишет Hello.


Фото: Reuters

Первые две строчки рейтинга, как и в прошлом году, заняли боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (16,5 миллионов долларов за год) и певица Ольга Бузова (2,7 миллионов долларов). Закрывает тройку певец Егор Крид (6,9 миллионов долларов).

За ним расположились хоккеист Александр Овечкин (15,1 миллионов долларов), телеведущая Ксения Собчак (4,7 миллионов долларов) и рэпер Тимати (5,1 миллионов долларов). Несмотря на то что у Ольги Бузовой самый низкий доход из вошедших в первую десятку, она «компенсирует» свою успешность за счет популярности в соцсетях.

В новый рейтинг вошли 5 новичков: хоккеист Артемий Панарин, теннисист Даниил Медведев, певица Зиверт, рэпер Моргенштерн, а также телеведущая и бывшая участница шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава.

 
 
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