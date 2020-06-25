Договор о спонсорской помощи подписан. Впереди — матч с ФК «Ислочь»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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20 июня в рамках очередного тура «Беларусбанк-высшей лиги-2020» в выездном матче с брестским «Динамо» городейская футбольная дружина, открыв счет на 28-й минуте (гол-красавец забил Сергей Архипов), не смогла удержать победу и уступила действующему чемпиону страны — 1:3. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» гол Сергея Архипова в ворота брестского «Динамо» внесла в пятерку лучших голов 14 тура высшей лиги этого сезона.

15 тур чемпионата страны команда Олега Радушко сыграет дома в воскресенье, 28 июня. Соперник — ФК «Ислочь». Матч на стадионе «Городея» начнется в 20 часов.





И еще одна городейская футбольная новость в начале этой недели дала информационный повод для СМИ: согласован и подписан договор на оказание спонсорской помощи между ОАО «Городейский сахарный комбинат» и УФКиС «Футбольный клуб «Городея», после чего денежные средства поступили на счет футбольного клуба, который рассчитался по задолженностям по зарплате за март-апрель. Директор УФКиС «Футбольный клуб «Городея» Александр Марченко от имени работников клуба благодарен всем, кто оказал поддержку в это непростое время:

— Хочу сказать большое спасибо болельщикам, родителям воспитанников ДЮСШ по футболу — всем, кто помог привлечь внимание к нашей непростой ситуации. Большое спасибо за понимание и активное деловое участие в решении нашего вопроса Совету Министров Республики Беларусь, Совету Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Генриховичу Турчину, председателю Несвижского районного исполнительного комитета Александру Зиновьевичу Ломскому, генеральному директору ОАО «Городейский сахарный комбинат» Игорю Николаевичу Макару и всем, кто поставил на чашу весов свою гирьку в пользу УФКиС «Футбольный клуб «Городея», в пользу укрепления и развития профессионального, детского и массового футбола в Несвижском регионе.

ФК «Городея» создавался в первую очередь как социальный проект для нашего района. Уверен, что при сегодняшней поддержке со стороны всех уровней власти он по-прежнему будет приносить немалую пользу в воспитании, физическом и духовном становлении молодого поколения нашей Родины.

Отдельное спасибо тем, кто вносит вклад в развитие футбольной инфраструктуры, в частности, в реконструкцию стадиона «Урожай» в Несвиже, — председателю АБФФ Владимиру Александровичу Базанову за предоставление полноразмерного искусственного футбольного покрытия и Несвижскому районному исполнительному комитету за подготовку основания для обновленного футбольного поля. Уверен, что этот объект будет массово востребован воспитанниками нашей ДЮСШ, дублирующей и основной командами клуба, любителями футбола нашего района.

Ольга МАРЧЕНКО.

Фото Павла ОСТРОУХА.