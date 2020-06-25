«Перед нами разыгрывается циничный спектакль» Что говорят белорусы, которые хотели считать голоса на выборах

Источник материала: Tut.by

24 июня в Беларуси завершилось голосование за членов участковых комиссий. Людей, которые считают наши голоса, выбирают местные чиновники и депутаты. В этом году стартовала кампания «Честные люди» , которая призывала белорусов не сидеть на диване, а проявить активную позицию — стать членом комиссии или наблюдателей, чтобы своими глазами увидеть, как на самом деле проходят выборы в Беларуси, и не позволить фальсификаций. По итогу голосования в комиссии попали единицы от «Честных людей», большинству отказывали, потому что у них нет опыта работы в комиссиях на предыдущих выборах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Инициативу «Честные люди» поддержали более 2 тысяч белорусов, из них в комиссии, по данным кампании, прошло только 12 человек, пять — на избирательных участках в Беларуси, семь — на избирательных участках за границей (в посольствах).

«Принципиальные люди не нужны»

Дмитрий Сухенко — один из активных защитников Грушевского сквера в Минске. Вместе с жителями района он добился, чтобы власти отменили свое же решение и сквер не урезали под строительство многоэтажки, а оставили в прежних размерах. Дмитрий хотел участвовать в подсчете голосов на участке, где голосует сам же, его поддержали соседи. У него два высших образования — техническое и экономическое, есть опыт работы в государственном и частном секторе.



Дмитрий Сухенко (с желтым галстуком) на встрече с чиновниками по обсуждению развития Грушевки. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы с девяти утра начали следить за этим перформансом, онлайн-заседанием в Администрации Московского района, — говорит собеседник. — Вначале озвучили, кто из выдвиженцев не будет допущен, поскольку есть нарушения в оформлении документов — например, собраны подписи у граждан, которые не зарегистрированы в районе участка для голосования. Если не было конкурса на участке, голосовали списком. Если был конкурс, по каждому отдельному кандидату. Зачитывали характеристики. Некоторые фразы врезались в память: «профессионал своего дела», «опытный пользователь ПК» — эти люди в итоге попали в комиссии. Характеристику на меня зачитывал заместитель главы администрации Артем Лобко, последняя фраза в тексте была «не приемлет нарушения действующего законодательства». Зачитал — и шесть человек подняли руки «против», двое были «за». Так что я сделал вывод, что им не нужен принципиальный человек, который готов отстаивать исполнение закона. Я решил проявить гражданскую позицию, меня поддержали жители Грушевки, а в итоге получается, что в комиссии прошли в основном учителя, которые раньше уже считали голоса. Я хочу спросить, где были учителя, когда мы отстаивали Грушевский сквер? Где были учителя, когда по вопросу сохранения сквера мы ходили на приемы к чиновникам, депутатам, председателю Совета Республики? Я стараюсь делать все, чтобы Грушевка была лучшим районом, жители поддержали меня как своего представителя для участковой комиссии, но, как видно по голосованию в Администрации Московского района, принципиальные люди, которые борются с нарушением закона, им не нужны.

По Московскому району, говорит Дмитрий, не прошел ни один кандидат, который поддерживал инициативу «Честные люди».

— У меня была надежда на здравый смысл, что хотя бы кого-то из нас пропустят, но нет. Какие нарушения сразу бросаются в глаза? Во-первых, на заседании не рассматривались деловые и профессиональные качества кандидатов, члены президиума сказали, якобы заранее все изучили. Во-вторых, в некоторых случаях количество поднятых рук отличалось от окончательно озвученных результатов, мы писали стрим, чтобы зафиксировать все нарушения. Что дальше? Вероятнее всего, жалоба в суд. Нужно пройти до конца этот путь. Ну, а когда откажут, идти в наблюдатели .

«Проводить парад — вируса нет, пустить людей на заседание — опасность»

Ольга Линник говорит, что до последнего думала, стоит ли подавать заявление на участие в избирательной комиссии.



Фото из соцсетей Ольги Линник

— Когда-то я была наблюдателем на выборах. Видела, как все проходит, поэтому решила: все, что я могу сделать — честно посчитать голоса, — отмечает собеседница. — Остаться в стороне я не смогла. В воскресенье (последний день приема документов. — Прим. TUT.BY) посмотрела, до какого времени Администрация Центрального района принимает документы. Написала в соседский чат, что хочу пойти в комиссию, спросила, кто может помочь распечатать документы. Сразу же нашлись люди, которые помогли. Я вышла с заявлением на детскую площадку и быстро собрала нужные подписи, некоторые даже ехали с другого конца города, чтобы меня поддержать, потому что это же был выходной день, люди успели разъехаться.

Заседание в Администрации Центрального района, как и в других районах Минска, проходило онлайн. Выдвиженцы не смогли на нем присутствовать, власти это объясняли неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

— Как проводить парад, так вируса в стране нет, а как пустить людей на заседание, сразу же возникает опасность, — обращает внимание Ольга. — Кстати, участники заседания почти все были без масок, это к вопросу о мерах безопасности. Я смотрела онлайн-трансляцию и понимала, что это какой-то сюр: перед нами разыгрывается циничный спектакль, по которому, чтобы стать членом избирательной комиссии, нужно было раньше быть членом избирательной комиссии! Видно, что все решения приняты заранее. 12 человек, которые голосовали, цинично показали всем нам, что мнение граждан никого не интересует, хотя они получают зарплату из наших налогов.

Ольга обращает внимание, что никакого обсуждения кандидатов не было. Данные зачитывали без уточнения, какие у человека деловые качества, достижения по работе и в общественной жизни. У Ольги два высших образования — в области права и рекламы.

— Меня не поддержали. Я понимаю, что обжаловать решение в суде бесполезно. Поэтому лучше направлю свои силы на что-то более эффективное — обязательно пойду наблюдателем.

«Хочу видеть, как будут считать наши голоса»

Анну из Минского района не допустили даже до голосования. Сказали, что документы оформлены неправильно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В начале заседания, которое проходило онлайн, озвучили, что я указала в заявлении несуществующий участок, поэтому моя кандидатура рассматриваться не будет, — говорит собеседница. — Но мой участок есть в постановлении Минского райисполкома, участок для голосования № 74 в Стайках. Поскольку до обеда рассматривали заявки до участка № 50, я быстро приехала в райисполком, попросила связать меня с ответственным сотрудником, сообщила, что допущена ошибка, у меня на руках копии всех документов, посмотрите постановление райисполкома, есть такой участок! Но со мной даже не захотели говорить: мол, не устраивает — можете обжаловать в суде. Хотя я ведь предупредила еще до того, как голосовали по моему участку.

Анна говорит, что обсуждения кандидатов не было, хотя она надеялась, что будет озвучено, кто и где работает, какие у человека деловые качества.

— У меня несколько высших образований, я руководитель организации и думаю, справилась бы с ролью члена участковой комиссии. Но думаю, причина отказа в том, что я член инициативной группы Виктора Бабарико. Конечно, я сильно разочарована произошедшим. Я впервые принимаю активное участие в выборах, вижу, как много людей именно в этом году проявили активность, я лично собрала на пикетах 500 подписей. Обжаловать в суде отказ я не вижу смысла, но вот наблюдателем обязательно пойду. Хочу своими глазами видеть, как избранные члены комиссии будут считать наши голоса.

«За меня проголосовал мэр»

Случаи, когда «Честные люди» попадали в участковые комиссии, все-таки есть, хотя и единичные. Предприниматель Анна Кожемяко из Новополоцка будет считать голоса на участке, куда сама ходит голосовать.



Фото из соцсетей Анны Кожемяко

— Я уже поняла, что я уникум, — говорит собеседница. — Я никогда не участвовала в выборах как член комиссии. Почему решила подать заявление? Потому что политика в нашей жизни — во всем: какие у нас цены в магазинах, какие у нас зарплаты и так далее. Странно, почему других это не волнует, почему люди не выражают свое мнение и не пытаются повлиять на решение вопросов, которые напрямую влияют на их жизнь. Я хочу посмотреть, как выборы проходят изнутри. Много разговоров о том, что выборы фальсифицируют, но я хочу сама увидеть, как проходит голосование, как считают голоса, чтобы понять, разговоры о фальсификациях — это правда или слухи.

Собрать подписи было легко, говорит Анна. В субботу, за день до окончания приема документов, она распечатала заявление, вышла в свой двор, чтобы собрать подписи у соседей.

— Люди охотно ставили подписи, чтобы я была их представителем на участке, правда, некоторые со скепсисом отмечали, что все равно я ни на что не повлияю, не верили, что у нас законные выборы. Но я отвечала, что за себя ручаюсь — я человек ответственный, беспристрастный, у меня нет симпатий ни к одному из кандидатов, буду честно считать голоса.

В Новополоцке заседание в исполкоме проходило вживую, члены президиума, говорит Анна, очень удивились, что она на него пришла.

— Сотрудник, которая объявляла выдвиженцев, когда назвала мои данные, сказала, что я присутствую в зале, что члены президиума могут задать мне вопросы. Мэр города Дмитрий Демидов пояснил, что быть членом комиссии — ответственная задача, спросил, понимаю ли я это и готова ли уделить время. Я пояснила, что как предприниматель сама распределяю свой график. Сказала: верю, что мы можем влиять на ситуацию в стране. Никакого негатива я не несла. За меня пять человек проголосовало «за», в том числе мэр, трое были «против».

«Ни „за“ ни „против“, просто провести честные выборы»

Еще один «уникум» — брестский айтишник Сергей Хомичук, он подавал заявление по участку, где на 12 мест было 12 претендентов, поэтому чиновники голосовали списком.



Фото из соцсетей Сергея Хомичука

— У меня есть две гипотезы, почему я прошел, — рассказывает собеседник. — Первая — в своей характеристике я среди прочего указал, что моя супруга разработала логотип Бреста к 1000-летию города, она известный в Бресте художник, и наши чиновники ее хорошо знают. Вторая гипотеза — возможно, меня потом исключат по какой-то причине. Но пока ко мне никаких вопросов не возникало, у меня вежливо приняли документы, вежливо пригласили на первое заседание комиссии.

Сергей говорит, что подать заявление для него было естественным.

— Сейчас такой подъем в обществе, так что я решил просто присоединиться. Подписи собрал меньше чем за два часа. Кинул клич в соцсетях, люди сами отзывались. Среди подписантов были и люди в возрасте, я думал, будут задавать вопросы с подковыркой, но они очень позитивно восприняли мое желание.

В соцсетях Сергей писал, что цель его участия в избирательной комиссии — провести честные выборы-2020. «Ни „за“ ни „против“, а просто честные», — отмечал молодой человек.