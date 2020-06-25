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Караев рассказал о роли телеграм-каналов в управлении уличными акциями

25.06.2020 16:18 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: belsat.eu

Глава МВД заявил, что "люди, которые хотят сделать уличную революцию, очень хорошо организованы".

Выступая в парламенте министр внутренних дел Юрий Караев рассказал о том, как сегодня организуются уличные акции, которые представляют собой не толпу, а цепочки. Управление действиями людей происходит, по словам Караева, через телеграм-каналы. В качестве примера он привел стрим "Радио Свобода" 18 июня. "Они заменили собой стримы Тихановского. В бегущей строке, с комментариями самоорганизовывались и организовывались с кем-то: "смещаемся вправо", "смещаемся влево" , "разрыв цепочки", - цитирует Караева Белта.

"Они уже действуют совершенно осознанно не в целях пикета, а понимают прекрасно, что изобрели и демонстрируют новую форму массового мероприятия. Только это не прежняя толпа, а длинная цепочка», - пояснил глава МВД.

Караев отметил также, что в подобные акции вовлекается много непричастных людей,  "а те, которые причастны, потом начинают доказывать, что "шли из магазина". В качестве примера министр привел инцидент с врачом-онкологом, который был задержан в Минске. Караев опроверг утверждение о том, что врач оказался в цепочке случайно. По словам министра, это доказывает видео. "Но сейчас модно прикрываться врачами. Врач лечит, а вы его, милиционеры, схватили. Наши идеологические оппоненты используют именно такие вещи", - заявил Караев.

Что касается инцидента с задержанием глухонемых в Гомеле, то, как отметил министр, он отдал получение начальнику УВД извиниться перед обществом глухонемых. "Мы должны быть выдержаннее в разы, в десятки раз. Потому что нас обвинить легко", - добавил министр. Чтобы приводить аргументы правомерности своих действий, МВД планирует увеличить количество групп документирования.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Глава МВД заявил, что "люди, которые хотят сделать уличную революцию, очень хорошо организованы".
 
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