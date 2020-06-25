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Министр информации: люди вправе высказывать своё мнение, но я абсолютно против того, чтобы всё это перерастало в угрозы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каждый может отстаивать свою позицию и должен быть уверен, что он будет в безопасности.
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Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
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Министр информации: люди вправе высказывать своё мнение, но я абсолютно против того, чтобы всё это перерастало в угрозы
Новости Беларуси. Каждый может отстаивать свою позицию и должен быть уверен, что он будет в безопасности. Как сообщает МЛЫН.BY, это мнение высказал министр...
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