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Посол в Швейцарии Александр Ганевич: «Мы торгуем порядка по 100 номенклатурным единицам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководить белорусской дипмиссией в Швейцарии будет Александр Ганевич. Ранее он занимал должность в одном из подразделений МИДа. По словам дипломата, со Швейцарией мы сотрудничаем давно и плодотворно, но хотим активизировать контакты.
Александр Ганевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швейцарии:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководить белорусской дипмиссией в...
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