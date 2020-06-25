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Посол в Швейцарии Александр Ганевич: «Мы торгуем порядка по 100 номенклатурным единицам»

25.06.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Посол в Швейцарии Александр Ганевич: «Мы торгуем порядка по 100 номенклатурным единицам»

Руководить белорусской дипмиссией в Швейцарии будет Александр Ганевич. Ранее он занимал должность в одном из подразделений МИДа. По словам дипломата, со Швейцарией мы сотрудничаем давно и плодотворно, но хотим активизировать контакты.   

Посол в Швейцарии Александр Ганевич: «Мы торгуем порядка по 100 номенклатурным единицам»

Александр Ганевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швейцарии:
У нас за последние 3 года идет стабильный рост товарооборота, в прошлом году был рост 136 %, и товарооборот достиг 258 миллионов долларов. Рост был не только импорта, но и экспорта. Экспорт у нас поднялся на 132 % в прошлом году и достиг 39 миллионов. Мы экспортируем оттуда технологии, станки. Мы торгуем порядка по 100 номенклатурным единицам, это много. Плюс к этому, безусловно, туризм. 

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Руководить белорусской дипмиссией в...
 
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