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«Это большая поддержка для людей». Депутаты Палаты представителей рассмотрели поправки в пенсионные законы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поправки в пенсионные законы рассмотрели 25 июня в первом чтении депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о пенсионном обеспечении и о профессиональном страховании.
При подготовке документа законотворцы учли пожелания и тех, и других. Напомним, пенсионное законодательство приводится в соответствие с Указом Президента. По нему, начиная с 1 января, работникам, которые имеют такое право, назначается льготная пенсия по закону о пенсионном обеспечении.
Жанна Стативко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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«Это большая поддержка для людей». Депутаты Палаты представителей рассмотрели поправки в пенсионные законы
Новости Беларуси. Поправки в пенсионные законы рассмотрели 25 июня в первом чтении депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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