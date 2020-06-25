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«День изобретателя и рационализатора» – профессиональный праздник изобретателей и рационализаторов

25.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

«День изобретателя и рационализатора» – профессиональный праздник изобретателей и рационализаторов

«День изобретателя и рационализатора» – профессиональный праздник изобретателей и рационализаторов, который отмечается в Республике Беларусь ежегодно, в последнюю субботу июня.

История этого праздника начинается в 1957 году в Союзе Советских Социалистических Республик (далее – СССР), в который входила и Белорусская Советская Социалистическая Республика (далее – БССР). Тогда, по предложению Академии наук, в СССР был введён праздник «День изобретателя и рационализатора», который отмечался 25 июня.
В этот день в Академии наук СССР отбирали лучшие рацпредложения, сделанные за прошедший год, и награждали их авторов. Спустя двадцать два года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1979 года этот праздник получил в СССР официальный статус и последняя суббота июня была закреплена как «Всесоюзный день изобретателя и рационализатора».

В то время, являясь административными единицами СССР, все советские социалистические республики, включая БССР, отмечали «День изобретателя и рационализатора» вместе, но после перестройки и распада СССР ситуация изменилась. Обретя независимость, некоторые постсоветские республики перенесли этот праздник на другой день, некоторые изменили его название, а некоторые и вовсе его упразднили. Однако руководство республики посчитало эту традицию достойной продолжения, и «День изобретателя и рационализатора» по-прежнему отмечается в Республике Беларусь в последнюю субботу июня. Также
в последнюю субботу июня «День изобретателя и рационализатора» отмечают и в Российской Федерации.

24 июня 1996 года вышло постановление Кабинета министров Республики Беларусь № 417 «О мерах по развитию изобретательской и рационализаторской деятельности в Республике Беларусь». Документ утвердил Типовое положение о рационализаторской деятельности
в Республике Беларусь и установил почётные звания «Заслуженный изобретатель Республики Беларусь» и «Заслуженный рационализатор Республики Беларусь».

С 1990 года в стране действует общественное объединение «Белорусское общество изобретателей и рационализаторов» (далее – БОИР), которое объединяет около 80 тысяч членов организации. Сегодня силами БОИР решается ряд государственно значимых задач, к числу которых относятся: организационно-правовое и нормативно-методическое обеспечение рационализаторской деятельности; участие в разработке и реализации государственной политики в сфере изобретательства и рационализации; консультационно-методическая помощь изобретателям и рационализаторам; содействие развитию технического творчества молодежи и другое. При активном участии БОИР функционирует электронный международный научно-практический журнал «Изобретатель».

В сфере рационализаторства работают некоторые министерства и ведомства страны. Среди них Минпром, Минстройархитектуры, Белнефтехим, Белорусская железная дорога. Активно патентуют свои изобретения крупные белорусские предприятия МАЗ, БелАЗ, Минский тракторный завод.

Государственный комитет по науке и технологиям, содействуя развитию в стране изобретательства и рационализаторства, проводит государственную политику, осуществляет регулирование в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. Непосредственную охрану прав на объекты интеллектуальной собственности и выполнение определенных законодательством функций патентного органа обеспечивает государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности» (далее – НЦИС).

На сегодняшний день НЦИС не только помогает изобретателю запатентовать разработку и получить правовую охрану, но и содействует эффективному управлению правами на интеллектуальную собственность, чтобы владелец разработки мог получить как можно больший доход от ее использования.

В 2019 году в государственных реестрах объектов права промышленной собственности было зарегистрировано более 1000 объектов права промышленной собственности, таких как изобретения, полезные модели, промышленные образцы,  сорта растений, топологии интегральных микросхем.

Общее количество договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности, зарегистрированных в 2019 году, составило 778 договоров, в том числе: 430 лицензионных договоров
о передаче права на использование объектов промышленной собственности; 235 договоров уступки прав на объекты промышленной собственности; 109  договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга); 4 договора залога прав на объекты промышленной собственности.

Наиболее успешную практику по охране и управлению интеллектуальной собственностью демонстрирует Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ, на счету которого 45 лицензионных договоров, которые принесли около 400 тыс. долл. дохода, и Полоцкий государственный университет, получивший роялти только по одной разработке «Прибор для экспресс-анализа нефтепродуктов» более 1 млн евро.

Кроме того, с 2016 года происходит увеличение экспорта в сфере услуг за пользование интеллектуальной собственностью. Если в 2015 г. его объем составил 23,2 млн долл., то в 2018-м – 65,7,
а в 2019-м – 100,4 млн долл., или 151,9 % к предыдущему периоду. При этом рост объема импорта в сфере услуг за пользование интеллектуальной собственностью в 2019 году составил всего 2,2 % к предыдущему периоду. Это в очередной раз свидетельствует о востребованности белорусских разработок не только в республике, но и за рубежом.

В целях поддержки изобретателей и содействия коммерциализации интеллектуальной собственности Национальным центром реализовывается проект «Биржа интеллектуальной собственности».

Патентообладатели, разместив бесплатно информацию
о принадлежащих им объектах права промышленной собственности, могут ускорить (приблизить) коммерциализацию их результатов: с ними смогут ознакомиться тысячи пользователей, а в дальнейшем, при возможной заинтересованности, владельцы получат возможность заключить лицензионные договоры, договоры уступки исключительного права и т.д.

Подробно с требованиями к форме и условиями размещения коммерческих предложений можно ознакомиться на сайте Национального центра (http://www.ncip.by) в разделе «Биржа интеллектуальной собственности».

Для защиты прав изобретателей и рационализаторов, как национальных производителей и правообладателей объектов интеллектуальной собственности, необходимы специальные знания, что особенно важно в условиях глобализации и интеграции экономики Республики Беларусь в мировом экономическом сообществе.

В целях организации подготовки специалистов в сфере интеллектуальной собственности, консультационно-информационного и методического обеспечения деятельности в сфере интеллектуальной собственности НЦИС реализует образовательные программы дополнительного образования взрослых: обучающие курсы
с выдачей справки установленного Министерством образования Республики Беларусь образца для специалистов органов государственного управления, предприятий и учреждений научно-промышленного комплекса, представителей сферы торговли, маркетинга, субъектов малого предпринимательства, учреждений образования и культуры. Основными образовательными программами, реализуемыми НЦИС, являются: «Основы управления интеллектуальной собственностью», «Оформление прав на объекты права промышленной собственности», «Введение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности», «Патентная информация и патентные исследования», «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности», «Авторское право и смежные права».

За период с 2016 по 2019 годы в НЦИС прошли обучение 718 специалистов.

В ближайшее время планируется создание специальной интеллектуальной системы доступа государственных органов, концернов, крупнейших предприятий Беларуси к фондам патентной и непатентной информации, что будет содействовать дальнейшему развитию рационализаторства и изобретательства в стране.

 

Национальный центр интеллектуальной собственности.

 
 
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«День изобретателя и рационализатора» – профессиональный праздник изобретателей и рационализаторов
 
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