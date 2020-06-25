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Средняя зарплата в Слуцком районе впервые превысила 1000 рублей - Нацстат

25.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Средняя зарплата в Слуцком районе впервые превысила 1000 рублей - Нацстат

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Слуцком районе по итогам мая 2020 года составила 1008,9 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета.

В апреле текущего года официальная средняя получка на Случчине была 964,3 рублей. Таким образом, за последний отчётный месяц зарплата в районе выросла на 44,6 рублей.

Большой рост показал Солигорский район - с 1592,5 рублей в апреле до 1 939,5 рублей в мае. Существенно за месяц выросли зарплаты в Любанском (919,8 - 989), Стародорожском (984,8 - 1021,5) и Копыльском (928,5 - 973,3) районах.

В целом по Минской области средняя зарплата в мае выросла до 1230,1 рублей, по Беларуси - 1227,9 рублей.


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Средняя номинальная начисленная заработная плата в Слуцком районе по итогам мая 2020 года составила 1008,9 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Национального...
 
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