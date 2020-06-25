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В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

25.06.2020 17:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В России началось голосование по закону о поправке к Конституции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

Основной день голосования 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. В основной закон страны планируется внести ряд изменений.

В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

В частности, расширить полномочия парламента, ввести ограничения для высших должностных лиц, установить приоритет российской Конституции над требованиями международного законодательства, закрепить в основном законе роль и статус Госсовета.

Документ также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Люди в материале: Владимир Путин

 
 
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Новости России. В России началось голосование по закону о поправке к Конституции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Основной день...
 
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