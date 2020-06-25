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Эйфелеву башню открыли для посетителей. Но есть ряд ограничений
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Эйфелева башня сегодня вновь открыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правда, посетителям знаменитой на весь мир «Железной леди» Парижа пока можно будет подниматься только на второй этаж, и то исключительно пешком. Чтобы помочь людям соблюдать социальную дистанцию, лифты решено было до 1 июля не открывать. А чтобы никто не сталкивался на лестницах, подъем будет осуществляться с восточной стороны, а спуск – с западной.
Кроме того, всех посетителей старше 11 лет обяжут носить маски.
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Новости Франции. Эйфелева башня сегодня вновь открыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, посетителям знаменитой на весь мир «Железной...
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