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Эйфелеву башню открыли для посетителей. Но есть ряд ограничений

25.06.2020 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Эйфелева башня сегодня вновь открыта,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эйфелеву башню открыли для посетителей. Но есть ряд ограничений

Правда, посетителям знаменитой на весь мир «Железной леди» Парижа пока можно будет подниматься только на второй этаж, и то исключительно пешком. Чтобы помочь людям соблюдать социальную дистанцию, лифты решено было до 1 июля не открывать. А чтобы никто не сталкивался на лестницах, подъем будет осуществляться с восточной стороны, а спуск  с западной.

Эйфелеву башню открыли для посетителей. Но есть ряд ограничений

Кроме того, всех посетителей старше 11 лет обяжут носить маски.

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Новости Франции. Эйфелева башня сегодня вновь открыта,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Правда, посетителям знаменитой на весь мир «Железной...
 
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