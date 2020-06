«США этого не допустят». Госсекретарь США высказал мнение об окончании эмбарго для Ирана

Источник материала: Tut.by

Государственный секретарь США Майк Помпео опубликовал в своем Twitter-аккаунте карту. На карте обозначено расстояние полета истребителей, которыми может вооружиться Иран с начала сентября. Глава Госдепартамента полагает, что это китайский J-10 (дальность полета 1648 километров) и Су-30СМ (дальность полета 3000 километров). Судя по всему, политик не очень рад этой перспективе.