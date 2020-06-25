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Кто будет считать голоса на президентских выборах? В Беларуси сформированы участковые комиссии

25.06.2020 19:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В состав участковых избирательных комиссий, которые будут считать голоса на президентских выборах, вошло 63 347 тысяч человек из 70 190 подавших заявки. Из них самовыдвиженцев, которые пошли в комиссии от группы граждан путем подачи заявления, — 20 800 человек.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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Согласно данным ЦИК, в комиссии включено почти 45 935, или 72,5% женщин. Граждан до 30 лет в комиссиях всего 7%, или 4451 человек.

По информации Центризбиркома, от граждан путем подачи заявлений в УИК включено 20 800 человек (32,8%), от трудовых коллективов — 6309 человек (10%), от общественных объединений и партий — 36 238 человек (57,2%).

При этом от профсоюзов, входящих в ФПБ, в состав УИК включено 9382 человека (14,8%), от «Белой Руси» — 4579 (7,2%), от БРСМ — 4115 (6,5%), Белорусского союза женщин — 4444 (7%)

Среди партий больше всего мест в УИКах получили представители Республиканской партии труда и справедливости — 1256 человек (1,98%), Коммунистической партии Беларуси — 926 (1,46%) и Белорусской социально-спортивной партии — 544 (0,86%). От оппозиционных партий — Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и Партия БНФ — в состав комиссий вошли всего 6 человек, по 3 от каждой.

 
 
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В состав участковых избирательных, которые будут считать голоса на президентских выборах, вошло 63 347 тысяч человек из 70 190 подавших заявки. Из них самовыдвиженцев,...
 
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