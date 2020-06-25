ДТП в Речице: понадобилась помощь спасателей

Источник материала: ОНТ

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. Речица. На перекрёстке улиц Луначарского и Светлогорское шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Произошло это в третьем часу дня. Водители не пострадали. В повреждённой от удара «Ниве» оказался зажат пассажир. Понадобилась помощь спасателей.

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Работники МЧС справились с задачей без использования гидравлического инструмента. Девушку 1991 года рождения извлекли из автомобиля и передали медицинской бригаде, которая доставила пострадавшую в больницу

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