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Telegram обязали вернуть покупателям Gram 1,22 млрд долларов

25.06.2020 20:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, рассматривающий иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc., обязал ее вернуть 1,22 млрд долларов покупателям цифровых токенов Gram, а также выплатить компенсацию в размере 18,5 млн долларов. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в четверг в электронную базу суда, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

«Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение 1 224 000 000 долларов», — говорится в постановлении. Около 1,19 млрд долларов из этой суммы будут выплачены в рамках договоренностей о расторжении контрактов с инвесторами. Кроме того, в документе отмечается, что Telegram должна в течение 30 дней выплатить компенсацию в размере 18,5 млн долларов.

Telegram Group Inc. и всех ответчиков по делу обязали в течение трех лет уведомлять о любых операциях по выпуску криптовалюты. Как следует из постановления, ответчики «должны уведомлять комиссию за 45 дней до прямого или косвенного участия в выпуске криптовалюты» или какой-либо цифровой валюты. Вместе с тем суд отмечает, что ответчики не обязаны получать от данного регулирующего органа разрешение на указанные операции.

При этом Telegram не обязана признавать вину.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Компания также выплатит 18,5 млн долларов компенсации.
 
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