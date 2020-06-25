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Главный санитарный врач Беларуси о ситуации с водой в Минске: в ней не содержится патогенная микрофлора
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проверка показала: вода не опасна, но только для использования в быту. Мыться можно, но не более, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ярко выраженный болотистый запах, а также несоответствие показателей концентрации органики и нефтепродуктов автоматически исключили возможность называть ее питьевой.
Наталья Жукова, главный санитарный врач Беларуси:
Сегодня окончательные выводы делать рано, мы должны получить результаты по полному спектру исследований.
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Главный санитарный врач Беларуси о ситуации с водой в Минске: в ней не содержится патогенная микрофлора
Новости Беларуси. Проверка показала: вода не опасна, но только для использования в быту. Мыться можно, но не более, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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