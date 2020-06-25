Главный санитарный врач Беларуси о ситуации с водой в Минске: в ней не содержится патогенная микрофлора

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проверка показала: вода не опасна, но только для использования в быту. Мыться можно, но не более, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура проводит проверку по поводу качества воды в Минске

Ярко выраженный болотистый запах, а также несоответствие показателей концентрации органики и нефтепродуктов автоматически исключили возможность называть ее питьевой.





Наталья Жукова, главный санитарный врач Беларуси:

В воде не содержится патогенная микрофлора. Мы можем говорить о том, что здесь присутствуют только те проблемы, которые связанны именно с органолептикой воды – это внешний вид, цвет, запах, ну и еще ряд показателей.

Сегодня окончательные выводы делать рано, мы должны получить результаты по полному спектру исследований.