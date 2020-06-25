Пожар в Орше: строение считается не жилым, но оказалось наоборот

Источник материала: ОНТ

УГОРЕЛ БЕЗ ПРОПИСКИ. Орша. В 20:00 спасателям сообщили, что горит одноэтажный деревянный дом на улице Якуба Коласа. Строение считается не жилым, хотя оказалось наоборот.

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Внутри дома спасатели обнаружили человека в бессознательном состоянии. Мужчина 1983 года рождения лежал на кровати. Таких людей принято называть без определённого места жительства. В строение забрался самовольно. Есть вероятность, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении. Госпитализация мужчине не понадобилась.

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