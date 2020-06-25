18-летний бесправник угнал микроавтобус Mercedes в Новополоцке

Источник материала: ОНТ

УДАРИЛ АВТОПРОБЕГОМ. Новополоцк. Хозяин грузового микроавтобуса Mercedes не запер машину на ночь и вдобавок оставил в ней ключ зажигания. А утром не обнаружил на стоянке возле дома. Пришлось подключиться к поискам милиционерам нескольких районов Витебской области.

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В четвёртом часу дня патруль ГАИ заметил искомый Mercedes на окраине Миор. Машина была припаркована у заправки. За рулём сидел молодой человек, никогда в жизни не имевший водительского удостоверения.

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