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18-летний бесправник угнал микроавтобус Mercedes в Новополоцке
Источник материала: ОНТ
УДАРИЛ АВТОПРОБЕГОМ. Новополоцк. Хозяин грузового микроавтобуса Mercedes не запер машину на ночь и вдобавок оставил в ней ключ зажигания. А утром не обнаружил на стоянке возле дома. Пришлось подключиться к поискам милиционерам нескольких районов Витебской области.
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В четвёртом часу дня патруль ГАИ заметил искомый Mercedes на окраине Миор. Машина была припаркована у заправки. За рулём сидел молодой человек, никогда в жизни не имевший водительского удостоверения.
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УДАРИЛ АВТОПРОБЕГОМ. Новополоцк. Хозяин грузового микроавтобуса Mercedes не запер машину на ночь и вдобавок оставил в ней ключ зажигания. А утром не обнаружил на...
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