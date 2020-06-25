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Песков отреагировал на слова Лукашенко о российских фейках
Источник материала: БДГ
В Кремле нет никаких аргументов в пользу обвинений во вмешательстве РФ во внутренние дела Беларуси, и это заставляет задуматься.
Так отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на заявление Александра Лукашенко о том, что фейки для дискредитации власти идут из России,
Представитель Кремля заявил, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в электоральные процессы за рубежом, тем более в Беларуси.
Песков считает, что белорусская сторона, обвиняя во вмешательстве в ее предвыборную кампанию, должна предоставить какие-то доказательства, но их на данный момент нет.
«Это и заставляет задуматься, я бы сказал, обязывает задуматься», - отметил пресс-секретарь Владимира Путина.
По его мнению, стоит задумываться о том, насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения в адрес РФ.
Напомним, 24 июня АЛукашенко
«Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России, - добавил он. - Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это».
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В Кремле нет никаких аргументов в пользу обвинений во вмешательстве РФ во внутренние дела Беларуси, и это заставляет задуматься.
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