Британская почта 54 года везла письмо из Лондона

Источник материала: ОНТ

Британская почта доставила письмо в Ипсуич из Лондона через 54 года после его отправления. Об этом рассказывает Daily Mail.

74-летняя Джилл Милборн получила письмо от сестры, отправленное в 1966 году.

Выяснилось, что сестра Джилл отправила ей письмо с марками Post Office Tower – Милборн в те годы коллекционировала марки. Вместе с письмом женщина отправила календарик Air Malawi, который остался у нее после возвращения из Малави (африканская страна была британской колонией до середины 1960-х годов).

Как письмо затерялось и было найдено, неизвестно. Представитель британской почты предположил, что конверт не было отправлен и лишь недавно был возвращен в почтовую систему.

Фото: East Anglia News Service

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