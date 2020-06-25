ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Олег Гайдукевич: На старте избирательной кампании я увидел, что у многих претендентов желание одно – «свалить власть, а там разберемся»

25.06.2020 21:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Олег Гайдукевич: На старте избирательной кампании я увидел, что у многих претендентов желание одно – «свалить власть, а там разберемся»

Председатель Либерально-демократической партии Беларуси и депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич вышел из президентской гонки в самом её начале. И это несмотря на то, что, по словам политика, всего за несколько дней его инициативной группе удалось собрать более 30 тыс. подписей за выдвижение в кандидаты на пост президента Республики Беларусь. В чем же была причина подобного решения и не жалеет ли он об отказе от участия в гонке? На эти вопросы политик ответил в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Олег Гайдукевич: «Я каждый день убеждаюсь в том, что принял правильное решение. Да, безусловно, я бы уже был кандидатом в президенты, после регистрации. Сомнений у меня это не вызывает, поскольку по сравнению со многими претендентами и глава партии, и депутат парламента. И динамика по сбору подписей, которая у меня была, 30 тыс. за несколько дней, которые я представил и журналистам и людям, она показывает, что для меня это не составляет проблемы. Но на старте избирательной кампании я увидел то, что меня очень сильно обеспокоило. То, чего я не могу допустить в своей стране. Для меня президентские выборы – это борьба идеологий и программ, это дискуссия о будущем страны, когда каждый предлагает свой вариант развития ситуации, и в дискуссии мы выбираем лучшее – вот что такое президентские выборы для меня. На старте я увидел, что желание у многих претендентов и тех политических сил и игроков, которые за ними стоят, одно – свалить власть, а там разберемся.

Второй момент – для меня важно понимать как для ответственного политика, как человека, который переживает на самом деле за судьбу страны. Для меня не столько важно получить эту карточку кандидата в президенты. Я депутат, я уже состоялся. Для меня важно реализовать свою программу, свою идеологию и свое видение того, какой я вижу Беларусь в будущем. Что важнее, политические амбиции или судьба страны? Для меня судьба страны важнее! Потому что если страна сохраняется, если страна позволяет мирно жить и развиваться, то я гораздо эффективней реализую и свою программу, и свои задачи, и свое видение как политика. Поэтому я и принял такое решение, оставаясь в политическом процессе».

При этом Олег Гайдукевич отметил, что несмотря на выход из политической гонки в качестве одного из претендентов на пост Президента, он продолжит принимать в ней активное участие с целью консолидации белорусского общества.

Олег Гайдукевич: «Сейчас я планирую объехать всю страну, со своей программой, со своей позицией, с предложением того, как людям вести себя на этих выборах. Я не уйду из политики и не уйду из этих президентских выборов. Я остаюсь депутатом, я остаюсь лидером партии со своей программой, с активной деятельностью, которая только усилится. Я просто принял решение, что сейчас надо консолидировать страну».

Политик подчеркнул, что его призыв поддержать действующего Главу государства – это не «подпорка» и не попытка демонстративно его поддержать, но мера, опять-таки, направленная на консолидацию белорусского общества.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного» .

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Либерально-демократической партии Беларуси и депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич вышел из президентской гонки в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гарик Харламов прокомментировал слухи вокруг их развода с Асмус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика