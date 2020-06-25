Олег Гайдукевич: На старте избирательной кампании я увидел, что у многих претендентов желание одно – «свалить власть, а там разберемся»

Источник материала: ОНТ

Председатель Либерально-демократической партии Беларуси и депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич вышел из президентской гонки в самом её начале. И это несмотря на то, что, по словам политика, всего за несколько дней его инициативной группе удалось собрать более 30 тыс. подписей за выдвижение в кандидаты на пост президента Республики Беларусь. В чем же была причина подобного решения и не жалеет ли он об отказе от участия в гонке? На эти вопросы политик ответил в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Олег Гайдукевич: «Я каждый день убеждаюсь в том, что принял правильное решение. Да, безусловно, я бы уже был кандидатом в президенты, после регистрации. Сомнений у меня это не вызывает, поскольку по сравнению со многими претендентами и глава партии, и депутат парламента. И динамика по сбору подписей, которая у меня была, 30 тыс. за несколько дней, которые я представил и журналистам и людям, она показывает, что для меня это не составляет проблемы. Но на старте избирательной кампании я увидел то, что меня очень сильно обеспокоило. То, чего я не могу допустить в своей стране. Для меня президентские выборы – это борьба идеологий и программ, это дискуссия о будущем страны, когда каждый предлагает свой вариант развития ситуации, и в дискуссии мы выбираем лучшее – вот что такое президентские выборы для меня. На старте я увидел, что желание у многих претендентов и тех политических сил и игроков, которые за ними стоят, одно – свалить власть, а там разберемся. Второй момент – для меня важно понимать как для ответственного политика, как человека, который переживает на самом деле за судьбу страны. Для меня не столько важно получить эту карточку кандидата в президенты. Я депутат, я уже состоялся. Для меня важно реализовать свою программу, свою идеологию и свое видение того, какой я вижу Беларусь в будущем. Что важнее, политические амбиции или судьба страны? Для меня судьба страны важнее! Потому что если страна сохраняется, если страна позволяет мирно жить и развиваться, то я гораздо эффективней реализую и свою программу, и свои задачи, и свое видение как политика. Поэтому я и принял такое решение, оставаясь в политическом процессе».

При этом Олег Гайдукевич отметил, что несмотря на выход из политической гонки в качестве одного из претендентов на пост Президента, он продолжит принимать в ней активное участие с целью консолидации белорусского общества.

Олег Гайдукевич: «Сейчас я планирую объехать всю страну, со своей программой, со своей позицией, с предложением того, как людям вести себя на этих выборах. Я не уйду из политики и не уйду из этих президентских выборов. Я остаюсь депутатом, я остаюсь лидером партии со своей программой, с активной деятельностью, которая только усилится. Я просто принял решение, что сейчас надо консолидировать страну».

Политик подчеркнул, что его призыв поддержать действующего Главу государства – это не «подпорка» и не попытка демонстративно его поддержать, но мера, опять-таки, направленная на консолидацию белорусского общества.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного» .



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