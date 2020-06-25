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Посол Беларуси в Венесуэле: создали колоссальный плацдарм для продвижения интересов нашей страны на латиноамериканском континенте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наводить порядок в сотрудничестве Беларуси и Венесуэлы будет Андрей Молчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь он там новый посол нашей страны. Времена сейчас у Венесуэлы непростые – глубокий кризис.
Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Венесуэле:
Мы создали довольно широкую повестку дня двусторонних отношений. Это и отношения в энергетической сфере, и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Однако сегодня эти отношения немножко замедлились. Нам надо внимательно проанализировать складывающуюся там ситуацию и выработать максимально эффективные и взаимовыгодные формы, алгоритмы работы в нынешних непростых условиях.
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Посол Беларуси в Венесуэле: создали колоссальный плацдарм для продвижения интересов нашей страны на латиноамериканском континенте
Новости Беларуси. Наводить порядок в сотрудничестве Беларуси и Венесуэлы будет Андрей Молчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь он там новый...
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