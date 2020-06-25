Олег Гайдукевич о протестах: На улицах судьба страны решаться не должна

Источник материала: ОНТ

Законны ли акции протеста, проходившие в Беларуси в последние недели, и готовы ли их организаторы нести ответственность за пострадавших в ходе этих акций участников? Своим мнением по данным вопросам в эфире программы «Марков. Ничего личного» поделился политик, депутат Палаты представителей и председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

«Есть закон о массовых мероприятиях, где четко прописано, как это происходит, когда и почему. Я на сегодняшний день вижу использование технологий, которые использовались во многих странах для организации массовых незаконных акций, которые, по мнению их организаторов, должны привести к более тяжелым последствиям, противостоянию с силовыми структурами и к борьбе за власть на улицах наших городов. Все всегда с этого начинается!», - сказал Олег Гайдукевич.

При этом депутат подчеркнул, что он, как и любой нормальный политик считает, что на улицах судьба страны решаться не должна.

Также политик высказал свое мнение относительно причин того, почему акции протеста организовываются с нарушением закона о массовых мероприятиях.

Олег Гайдукевич: «Во-первых, не будет массовости, которой бы им хотелось. Специально выбираются те места, где люди идут в магазин, перемещаются. Ну а во-вторых, картинки не будет! Нужна картинка противостояния, что где-то кого-то крутят, кого-то ударили. Зачем это делается? Чтобы еще больше разжечь ненависть. Еще больше разжечь противостояние. Многие же люди не будут разбираться, что стоит за этой картинкой, что стоит за этим задержанием».

При этом депутат признал, что ошибочные задержания и привлечение людей к ответственности, могут иметь место. Однако в этих случаях, вся ответственность лежит на организаторах мероприятия, которые несут персональную ответственность за безопасность своих сторонников и тех людей, которых он призывает выходить на улицу.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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