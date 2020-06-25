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Александр Лукашенко провел кадровые назначения
Источник материала: ОНТ
25 июня Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы.
Александр Лукашенко назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Швейцарии Ганевича Александра Дормидонтовича, а Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венесуэле Молчана Андрея Леонидовича.
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25 июня Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Александр Лукашенко назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Швейцарии Ганевича Александра...
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