Праздник у моряков. Как развивается водный транспорт в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Не мечтать о море для тех, кто был с ним связан, невозможно. Сегодня праздник у моряков. Несмотря на то, что наша страна сухопутная, эти люди нашли выход к морю. Это, скорее, призвание – жить, расправив паруса. Тем более в нашей стране большее полутора тысяч километров действующих для судоходства рек.





Морских романтиков – любителей яхтинга – в Беларуси немало. И с каждым годом их становится все больше. Яхт-клуб «Мередиан» – самое старое парусное объединение в нашей стране. В клубе не только мужчины, но и женщины, дети. Самому пожилому участнику – 80 лет. Есть среди любителей и профессионал – настоящий капитан дальнего плавания. Здесь обучают спортивному яхтингу на реках и озерах, устраивают соревнования в нашей стране, участвуют яхтсмены и в международных регатах. Самый высокий результат – четвертое, но весьма престижное место. И здесь важен командный дух.

Водный путь – это целая система рек, каналов и шлюзов, которыми управляют люди. Восемьсот с половиной километров от Бреста до Витебска через Припять, Пину, Муховец и Западную Двину – в ответственности предприятия «Днепро-Бугский водный путь». Его специалисты обустраивают набережные, реконструируют нефтяные и газопроводы, модернизируют шлюзы. При помощи гидроузлов возможно влиять на уровень воды – будь то паводки или засуха – такая особенность Полесского региона, где реки словно сосуды, задают жизни ритм.

На гидроузле «Переруб» – это один из одиннадцати на Днепро-Бугском участке – масштабная реконструкция. Старые шлюзы были построены в начале прошлого века. Водный путь был стратегическим для полесских жителей. По местным рекам в Европу сплавляли лес. В Великую Отечественную немцы использовали водный путь для снабжения оружием своей армии на востоке. Партизаны вынуждены были все шлюзы взорвать.

Анатолий Колесникович, прораб производственно-технического отдела предприятия «Днепро-Бугский водный путь»: «Пришла очередь строить железобетонные шлюзы, старые деревянные изжили себя. Параметры на деревянных шлюзах не соответствуют требованиям, поэтому требуется модернизация».

Новый шлюз будет и шире, и глубже, и длиннее. Это сократит время прохождения судов почти вдвое, а значит, ускорит грузоперевозки. Строить на воде – ответственно и сложно, а потому специалистам приходится здесь и жить.

Жанна Богович, председатель профсоюзного комитета предприятия «Днепро-Бугский водный путь»: «Конечно, работать тяжело, потому что вдали от дома, вечером не приходишь домой. Они работают кто по вахтовому – у них свои графики работы. Поэтому у каждого своя романтика».

Речники помнят времена, когда теплоходы на шлюзах выстраивались в очередь. Сегодня интенсивность движения по реке невысокая. Но все чаще появляются и маломерные суда. Пришлось внести коррективы в правила и установить четкий перечень внутренних водных путей.

Перспективы речного транспорта огромные: он не только более экономичный, но и безопасный для окружающей среды. А какая природа вокруг: таких пейзажей из окна автомобиля точно не увидеть.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram