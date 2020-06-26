Метр - 450 долларов. Минчанин вдохновился немецкой архитектурой и строит очень необычный дом

Источник материала: Tut.by

Можно ли дом из натуральных материалов, с хорошей архитектурой и красивым видом из окна построить за 450 долларов за «квадрат»? У нас есть такой пример — минчанин вдохновился современной архитектурой и строит по проекту, который не предполагает излишеств. Архитекторы из студии ZROBYM architects на своем канале подробно рассказали, из чего строился этот дом и как он будет выглядеть изнутри и снаружи после отделки.



Площадь дома — 259 м2

Сразу стоит отметить, что этот дом достаточно традиционной формы и поэтому несколько отличается от минималистичной архитектуры, на которой «специализируется» архитектурная студия.





— Заказчик был вдохновлен немецкой строгой архитектурой, — рассказывает архитектор Алексей Кораблев. — Наш проект предлагает домашний уют и в то же время традиционность и рационализм. Если мы посмотрим на бюджет строительства, то он строго выдержанный, без перерасхода на какие-то излишества. Это касается и внешнего вида дома. Он правильной традиционной формы, но в отделке он потом получит свою изюминку — будет облицован клинкерным кирпичом.

Подробнее о проекте — в этом видеообзоре:

Работа архитектора заключается не только в создании самого проекта, но и в привязке его к местности. Проектируя главный фасад и входную группу, архитекторы продумали и архитектуру забора — важно было увязать его внешний вид с передней частью дома.









В строительстве использовались максимально натуральные материалы — стены из керамических блоков, кровля черепичная. Окна в доме — энергоэффективные стеклопакеты в алюминиевых профилях. Отметим их размер — на первом и втором этажах они от пола до потолка. Плюс сдвижные панорамные окна.









В доме монолитные железобетонные перекрытия. Уже сделаны стяжки полов, разведены коммуникации, установлены инсталляции в санузлах.



Мансардные окна в скатах кровли наполняют помещения естественным светом

На этом этапе затраты на строительство составляют около 450 долларов за квадратный метр. По мнению руководителя студии Андрея Маковского, это невысокий бюджет для такого качества строительства и класса дома.





— За такую цену невозможно купить даже социальное жилье в Минске, — говорит он.

Стоит отметить, что это стоимость за «коробку». Еще предстоят работы по внутренней и внешней отделке.

Студия разработала и дизайн интерьера. В проекте много дерева, текстиля, натуральные цвета.

Уже понятна и планировка. Первое, что мы видим, заходя в дом — огромное панорамное окно с видом на лес. Рядом со входной дверью — прямоугольное узкое окно, чтобы можно было наблюдать за дорогой.









При входе есть весь необходимый состав помещений: санузел с унитазом, душем и умывальником. Рядом — гардероб для повседневной одежды. Напротив — котельная со специальным поддоном для мытья собачьих лап.





Дольше через холл попадаем в большое пространство объединенной кухни столовой и гостиной. Окна этой части дома выходят на задний двор с видом на лес.





Кухня имеет свою кладовку — в ней можно хранить кухонную утварь и домашние припасы. Кухня будет островного типа.





Над гостиной сделали второй свет — высота потолка в этой части дома около 8 метров.

На первом этаже есть также большой кабинет. По проекту лестница на второй этаж будет прямо из гостиной.





На втором этаже разместились несколько спален. Главная родительская имеет свой санузел с ванной. На этаже есть еще один общий санузел.





Интересное решение — маленькое рабочее место возле лестницы.





Заселяться в дом можно будет уже через два месяца после чистовых отделочных работ, установки сантехнического оборудования и меблировки кухни и спален.