26 июня в Беларуси отмечают День работников прокуратуры

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Как и раньше, так и теперь прокуратурой Дубровенского района делается немало и в деле соблюдения законности, и в повышении престижа прокуратуры, соз­дании достойных условий для деятельности ее работников. Об этом накануне профессионального праздника прокурор района советник юстиции Михаил Патеев рассказал корреспонденту «Дняпроўскай праўды».

—Михаил Александрович, в канун профессионального праздника давайте начнем беседу с небольшого исторического экскурса. Какова роль прокуратуры в суверенном белорусском государстве?

—В отличие от многих профессиональных праздников, которые припадают на то или иное воскресенье месяца, День работников прокуратуры всегда отмечается 26 июня. Именно в этот день в 1922 году Постановлением 3-й сессии ЦИК БССР была учреждена государственная прокуратура и принято Положение о прокурорском надзоре в БССР. Первым прокурором, наркомом юстиции БССР стал А.У. Гелнер.

После образования Республики Беларусь как суверенного государства, 29 января 1993 года был принят Закон «О прокуратуре Республики Беларусь», который подтвердил незыблемость, верховенство законности в государстве, внес суще­ственные коррективы в правовое регламентированное содержание деятельности прокуратуры, определив ее направления и полномочия прокуроров.

Прокуратура Республики Беларусь — это система органов, на которые Конституцией Республики Беларусь возложено осуще­ствление особой формы государственной деятельности: надзор за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов. Прокуратура принимает меры к устранению любых нарушений законов, от кого бы эти нарушения ни исходили. Вместе с тем, она способствует взаимодей­ствию разделенных ветвей власти, их функционированию как единой государственной власти, поскольку все они заинтересованы в укреплении законности. Без законности не может быть сильного государства, стремящегося стать правовым.

—Как конкретно прокуратурой Дубровенского района осуществляется надзор за соблюдением законодательства и законностью правовых актов? Каковы результаты этой деятельности?

—Не ошибусь, если выскажу предположение, что в представлении многих граждан работники прокуратуры — государственные обвинители на судебных процессах. Между тем, огромный пласт нашей работы — это общенадзорные проверки соблюдения юридическими лицами трудового, жилищного, антикоррупционного, природоохранного, налогового и банковского законодательства, выполнения требований Директив.

За 5 месяцев на территории района зарегистрировано 74 преступления. Это на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снизилось количе­ство тяжких и особо тяжких преступлений: с шести за 5 месяцев прошлого года до двух в этом году. Пристального внимания требует вопрос обеспечения порядка в общественных местах. Зафиксировано 7 таких преступлений. Анализируя данные, могу сказать, что большинство из них было совершено в состоянии алкогольного опьянения. В качестве примера можно назвать недавний случай, когда человек под воздействием алкоголя хулиганил, наметив «жертвой» автомобили и автомобилистов, а на следующий день не мог дать вразумительного объяснения, зачем он это делал.

За последние месяцы зарегистрировано 3 преступления, совершенные несовершеннолетними, тогда как в прошлом году их не было . Это связано как с ненадлежащим контролем со стороны родителей, так и с халатностью некоторых граждан в отношении своего имущества. Например, в одном из населенных пунктов района парень украл велосипед, который безнад­зорно стоял около клуба. Несовершеннолетними за 5 месяцев было совершено и два хулиганства.

Радует, что на территории Дубровенщины не совершались в этом году убийства и покушения на них, не зарегистрировано умышленного причинения тяжких телес­ных повреждений, вымогательств и мошенничеств. Зафиксирован один грабеж. Значительно меньше стало краж. Если за пять месяцев 2019 года их было 30, то в 2020 году — 16. Здесь прослеживается эффективная профилактическая работа, проводимая правоохранительными и государственными органами власти. Также не зарегистрировано угонов и краж автомобилей. Не выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Зато случилось 10 эпизодов распространения порнографии. Это преступления, обусловленные не столько противоправным умыслом, сколько низким уровнем правосознания граждан и правовой неграмотностью. Необходимо отметить, что значительно эффективнее стала работа РОВД в борьбе с экономическими преступлениям. Таковых выявлено в этом году семь.

—Михаил Александрович, зачастую в различных спорных критических вопросах к вам обращаются, как в последнюю инстанцию. Тем не менее, прокурорские работники у многих до сих пор вызывают робость. Что за стереотип? Имеет ли он под собой реальную почву?

—Возможно, подобный стереотип остал­ся еще с тех времен, когда прокуратуру называли карательным органом. Однако сегодня мы все-таки более тяготеем к надзорной функции. Главная цель, к которой мы стремимся, это реальная помощь людям, восстановление их нарушенных прав. Мы формируем среду, неблагоприятную для противозаконных деяний, стимулирующую к соблюдению законности и правопорядка. Нужно сказать, что из года в год доверие граждан к нам растет. И, знаете, многие люди обращаются к нам не для того, чтобы кого-то очернить, наябедничать, если можно так выразиться. Они идут за защитой, за помощью. К нам идут даже с тем, что не относится к компетенции прокуратуры. Но даже в этом случае мы не перенаправляем людей в другие инстанции, а пытаемся на своем уровне оказать им содействие в разрешении возникших проблем.

—При рассмотрении каких дел участие в процессе прокурора обязательно?

—С участием прокурора рассматриваются наиболее важные гражданские дела: о выселении без предоставления другого жилого помещения, о лишении родительских прав, о восстановлении на работе, об осво­бождении имущества без акта описания ареста и т.д., а также порядка 90% уголовных дел. Выступая в процессе в каче­стве государственного обвинителя, прокурор тщательно изучает дело, высказывает суду мнение по квалификации преступления и по наказанию. По окончании суда он изучает протокол судебного заседания, приговор и, если усматривает нарушения, опроте­стовывает судебное постановление.

—Если рассматривать обращения в прокуратуру в целом, есть ли изменения в тематике жалоб по сравнению с предыдущим годом?

—Нет, тематика не претерпела суще­ственных изменений. Наиболее распространенные вопросы, которые беспокоили и беспокоят граждан, — это нарушения жилищного законодательства. Также обращаются люди по поводу нарушения трудовых прав и предоставления социальных гарантий.

—Зачастую от прокурорских решений зависят человеческие судьбы. Трудно ли психологически принимать жесткие решения, требовать суровых приговоров?

—Действительно, наша работа, как говорят, не для слабонервных. Приходится сталкиваться с такими вещами, на которые простому обывателю смотреть крайне сложно. Принятие каждого решения требует тщательного анализа, взвешивания, размышлений. Порой случаются и бессонные ночи. Выручают знания и опыт. Поэтому всегда говорю: не знаешь, как поступить — поступи по закону.

—Михаил Александрович, скажите несколько слов о вашем коллективе…

—У нас небольшой слаженный коллектив единомышленников, большинство из которых опытные профессионалы, способные эффективно выполнять поста­вленные перед ними задачи. Неутомимый и добросовестный труд, принципиальность и требовательность при исполнении служебных обязанностей являются основой труда наших сотрудников.

—Что пожелаете коллегам?

—Сердечно поздравляю работников и ветеранов прокуратуры района с профессиональным праздником! Прокуратура, осуществляя свою правозащитную функцию и координирующую роль в борьбе с преступностью, направляет усилия правоохранительных органов на противодей­ствие наиболее опасным преступным посягательствам на жизнь и здоровье наших граждан, обеспечение их личной безопасности. Благодарю всех за добросовестный труд, высокий профессионализм и ответ­ственность и выражаю твердую уверенность в том, что работники прокуратуры района и в дальнейшем будут успешно решать задачи защиты прав граждан, интересов общества и государства. Желаю своим коллегами и их близким здоровья и удачи — если это будет, то все остальное обязательно приложится.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.