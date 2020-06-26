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В Солигорске задержали мужчину, которого подозревают в поджоге

26.06.2020 09:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Дела сердечные довели 40-летнего жителя Солигорска до преступления. В райцентре задержали мужчину, которого подозревают в поджоге. Так,  на одном из частных участков города горели автомобиль и мотоцикл. Местный житель увидел это, вызвал пожарных и принялся гасить огонь. Мотоцикл удалось потушить самостоятельно, а остатки машины спасли бойцы МЧС. Выяснилось, что 45-летний хозяин участка за полчаса до происшествия уехал на работу.  На месте спасатели обнаружили следы поджога и вызвали милицию. Потерпевший предположил, что к преступлению мог быть причастен бывший поклонник его жены. Несколько лет назад мужчина за ней ухаживал, но в итоге был отвергнут и тяжело переживал разрыв. Оперативники установили заправку, где подозреваемый покупал топливо, и таксиста, который его подвозил. Версия подтвердилась, мужчину задержали. Он не стал отпираться и во всем сознался. Возбуждено уголовное дело. 

 
 
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Дела сердечные довели 40-летнего жителя Солигорска до преступления. В райцентре задержали мужчину, которого подозревают в поджоге. Так,  на одном из частных...
 
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