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Минздрав расширил список стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой

26.06.2020 08:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав расширил список стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой

Где провести отпуск, чтобы не попасть в карантин на родине? Минздрав обновил список стран, по возвращению из которых не придётся изолироваться.

Из него исключены сразу 14 маршрутов. В частности, популярные у туристов – Египет, Израиль, Грузия, Турция и Объединённые Арабские Эмираты. География путешествий расширяется. Ранее из списка были удалены также востребованные направления – Болгария, Греция, Черногория и ряд европейских стран. Прибывшие оттуда туристы не обязаны проходить в Беларуси двухнедельный карантин.

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Где провести отпуск, чтобы не попасть в карантин на родине? Минздрав обновил список стран, по возвращению из которых не придётся изолироваться. Из него исключены...
 
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