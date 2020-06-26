|
Минздрав расширил список стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой
Источник материала: ОНТ
Где провести отпуск, чтобы не попасть в карантин на родине? Минздрав обновил список стран, по возвращению из которых не придётся изолироваться.
Из него исключены сразу 14 маршрутов. В частности, популярные у туристов – Египет, Израиль, Грузия, Турция и Объединённые Арабские Эмираты. География путешествий расширяется. Ранее из списка были удалены также востребованные направления – Болгария, Греция, Черногория и ряд европейских стран. Прибывшие оттуда туристы не обязаны проходить в Беларуси двухнедельный карантин.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Где провести отпуск, чтобы не попасть в карантин на родине? Минздрав обновил список стран, по возвращению из которых не придётся изолироваться. Из него исключены...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)