Безопасность граждан и правовой порядок. Интервью с прокурором Гродненской области Виктором Корзуном

Источник материала: Вороновская газета





Они обеспечивают верховенство права, законность и правопорядок, защищают права и интересы граждан. В преддверии Дня работников прокуратуры, который в Беларуси принято отмечать 26 июня, прокурор области Виктор Корзун рассказал, как изменилась в регионе ситуация с преступностью за последние десять лет, и ответил на вопросы по поводу электоральной компании, борьбы с коррупцией, насилием в семье и преступлениями в сфере высоких технологий.

–Виктор Константинович, чем для органов прокуратуры области ознаменовался ушедший год?

– Напряженным трудом, как и всегда. Мы много работали: провели более 1300 общенадзорных проверок, вынесли свыше 1000 представлений. За нарушения по актам прокурорского надзора более 2000 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, порядка 1300 человек – к административной. Физические лица по результатам проверок добровольно, без направления материалов в суд возместили ущерб на 160 тысяч рублей, юридические – на 1 миллион 100 тысяч рублей. Рассмотрено порядка 2600 обращений, поддержано обвинение по 4000 уголовным делам и 2500 – гражданским.

– В нашем регионе наименьшее в стране по итогам прошлого года количество зарегистрированных преступлений.



– По этому показателю работы область действительно была одной из лучших среди других регионов страны. Но прокуратура никогда не выпячивала себя как единственного борца с преступностью. Статистика, о которой я хочу рассказать, – заслуга всех силовых структур, которые занимаются предупреждением и расследованием преступлений, оперативно-розыскной деятельностью. На примере последних десяти лет можно отчетливо проследить, насколько в регионе стало меньше преступлений. В 2009 году их было свыше 13 000, а в 2019 году – чуть более 8000. Каждое убийство приравнивается к криминальной катастрофе. За десять лет их количество уменьшилось почти в два раза: в 2009 году было возбуждено 62 уголовных дела по факту убийства, а в 2019 году – 36. Более чем в два раза стало меньше преступлений, связанных с нанесением тяжких телесных повреждений. В прошлом году в регионе произошло только 10 случаев разбоя, тогда как десять лет назад их было больше шести десятков. В разы уменьшилось количество краж и хулиганств. Это говорит о том, что в нашей стране безопасность граждан и правовой порядок – один из важнейших приоритетов





– Близятся выборы. Важно недопустить нарушений закона?

–Задача органов прокуратуры следить за тем, чтобы избирательная кампания прошла в рамках действующего закона. Никому не позволено его нарушать. Любые попытки раскачать ситуацию, нарушить общественный порядок, дестабилизировать общество и посеять в нем раздор будут пресекаться. За оскорбления и угрозы в адрес членов избирательной комиссии, которые сегодня имеют место быть в анонимной форме, будут возбуждаться уголовные дела. Укрепление законности и правопорядка – наша прямая обязанность.

– Все чаще совершаются преступления в сфере высоких технологий. Почему бороться с киберпреступниками непросто?

– В последнее время мы действительно видим рост преступлений в сфере высоких технологий. Они специфичны и вызывают определенные сложности в раскрытии. Здесь роль играют несколько факторов. Межрегиональный и межнациональный характер преступлений: далеко не всегда преступники живут там, где совершают свои злодеяния. Они могут находиться в других городах, областях и странах, а потому оперативно вычислить их бывает сложно. Из-за этого преступнику может казаться, что он останется безнаказанным, но это не так: сегодня наши правоохранители шагнули далеко вперед в раскрытии таких фактов, в том числе активно развивается международное сотрудничество. Кроме того, сейчас идет работа над тем, чтобы несколько изменить правоохранительную практику.Что я имею в виду? Кражи с банковских карт. Считается, что деньги в этом случае украли у конкретного человека, но на самом деле кража произошла у банка, так как средства хранятся там. Люди будут в большей степени защищены от подобных преступлений, если банки станут более заинтересованными в вопросе.

Нельзя не сказать, что в большинстве своем преступления в сфере высоких технологий происходят из-за чрезмерной доверчивости граждан. Люди не всегда понимают, что с реквизитами банковских карт нужно обращаться осторожно: ни в коем случае не разглашать данные.

– Как идет борьба с коррупционными преступлениями? И можно ли в принципе победить коррупцию? – Победить коррупцию сложно, но можно значительно минимизировать количество коррупционных преступлений. Путь к этому вряд ли лежит через ужесточение наказания. В Китае, например, коррупционеров осуждают на смертную казнь, но и там остаются взяточники, которые надеются, что им удастся избежать правосудия. Сегодня мы добиваемся прозрачности в действиях органов власти, руководства предприятий и организаций. Это касается тех же закупок и прочих коммерческих сделок. Информация по ним размещается в общем доступе, и каждый может отследить процесс, что для потенциального коррупционера уже создает определенные сложности. Как показывает практика, сегодня все чаще взятки берут за то, что можно сделать, не выходя за рамки закона. Реже соглашаются за деньги преступить закон. В целом количество коррупционных преступлений в регионе за пять месяцев уменьшилось в разы. Усиливать контроль нужно, в том числе со стороны самого общества. Люди должны быть нетерпимыми к коррупции и открыто сообщать о таких фактах. – Насколько сегодня актуален вопрос насилия в семье? –Вопрос действительно актуальный, и в ближайшее время он будет вынесен на координационное совещание. Существует понятие частное обвинение, когда сам пострадавший решает, подавать ли ему заявление на возбуждение уголовного дела. Большинство потерпевших от семейного насилия предпочитают терпеть, боятся обращаться в милицию. В прошлом году в призме семейно-бытовых отношений было возбуждено 356 уголовных дел: 300 из них – прокурорами и только 56 – самими женами или мужьями. Кстати, в последнее время от семейного насилия все чаще стали страдать мужчины. Кроме того, за прошлый год в области было составлено 7500 административных протоколов по факту причинения побоев, которые по степени тяжести не тянут на уголовное дело. И, безусловно, с этим нужно бороться. – Сейчас обсуждается проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Как известно, он нацелен на усиление профилактических мер и послабление карательных. Какие положения КоАП, на Ваш взгляд, можно было бы смягчить, а какие следует оставить без изменений? – Есть люди, для которых административные правонарушения становятся своего рода образом жизни. У нас в регионе, к примеру, за год один человек 260 раз был пойман за превышение скорости, а второго 120 раз штрафовали за безбилетный проезд в автобусе. Больше всего административных правонарушений в области происходит по линии ГАИ. В прошлом году их количество достигло 303 000, в том числе 178 000 – это факты превышения скорости и 1 900 – управления автомобилем в нетрезвом состоянии. К слову, только каждое десятое ДТП на Гродненщине совершается по вине пьяных водителей, поэтому в отношении поведения на дороге нельзя давать никаких послаблений на законодательном уровне, в том числе, что касается нарушений скоростного режима. Некоторые другие положения в КоАП можно было бы смягчить. Например, таможенные вопросы: когда человек платит штрафные санкции за перевес, можно обойтись без дополнительного составления протокола.

– По какому принципу органы прокуратуры отбирают кадры, и есть ли в сфере кадровый голод? – Имидж профессии высок, и многие стремятся попасть к нам на службу. Кузницей кадров можно с уверенностью назвать ГрГУ имени Янки Купалы: из 165 работников органов прокуратуры области 110 – выпускники купаловского вуза. Благодаря тесному сотрудничеству с университетом мы достаточно часто встречаемся со студентами юридических специальностей, рассказываем им о нашей работе, объясняем, что университет – это только фундамент необходимых теоретических знаний. Прокурор должен внимательно следить за постоянно меняющимся законодательством, быть заточен на постоянную учебу, перенятие опыта, повышение квалификации. Служба в армии и опыт всегда будут преимуществом при приеме на службу в органы прокуратуры. Это не значит, что к нам невозможно попасть со студенческой скамьи, но отбираем мы, разумеется, лучших ребят. Коллектив органов прокуратуры области – это удачный сплав молодости и зрелого опыта. Дольше всех в органах прокуратуры работает Гродненский транспортный прокурор Вячеслав Шетик. Самый молодой прокурор района – Александр Шушляков, ему всего 32 года, он возглавляет прокуратуру Ивьевского района. Среди молодых подающих надежды сотрудников – заместитель прокурора Вороновского района Дмитрий Волох, старший прокурор отдела прокуратуры области по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Виталий Савко. Активно совмещают профессиональную деятельность с научными изысканиями заместитель прокурора г.Гродно Дмитрий Антонович, старший прокурор отдела прокуратуры области Александр Седач, заместитель прокурора Гродненского района Виктор Горошко, а также стажер прокуратуры города Гродно Анна Береснева.

– На итоговой коллегии прокуратуры Генпрокурор Александр Конюк подчеркнул, что нынешний год для профильного ведомства пройдет под знаком внимания к прокурорам районов… – На плечи прокуроров районов возлагаются очень ответственные задачи, и мы обязаны мотивировать людей на безукоризненную службу. Многое за последние годы сделано для укрепления материально-технической базы районных органов прокуратуры: отремонтировано несколько административных зданий, обновлен автопарк, куплена новая компьютерная техника, установлена специальная система дистанционного общения, которая помогает в любой момент при необходимости в режиме онлайн выйти на связь. Поощрять работников районных органов прокуратуры стали чаще. Мы ценим труд наших коллег в районах и всегда готовы их поддержать. – Какие приоритетные задачи органы прокуратуры области ставят на ближайшую перспективу? – В первую очередь, самым серьезным образом мы ориентированы на обеспечение законности избирательной кампании. Не за горами уборочная кампания, при проведении которой органы прокуратуры также обязаны осуществлять надзор за исполнением законов. Кроме того, в скором времени состоится координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией, где будут подняты две животрепещущие темы: преступления в сфере высоких технологий и семейно-бытовое насилие. Актуальны сегодня вопросы охраны природы. Важно отметить, что большое количество проверок проводится совместно с правоохранительными органами, Комитетом государственного контроля области. Выстроенная система межведомственного взаимодействия помогает выполнять работу качественно. Никто не отменял нашей обязанности по надзору за исполнением законов о борьбе с коррупцией. – В преддверии праздника есть возможность поздравить коллег и ветеранов. – Я возглавляю органы прокуратуры области уже три с половиной года и могу с абсолютной уверенностью сказать, что здесь создана замечательная команда единомышленников – высокопрофессиональных, добросовестных, самоотверженных. С момента последнего Дня работников прокуратуры Беларуси правительственными наградами за безупречную службу награждено 20 наших сотрудников, 14 человек поощрены лично Генпрокурором. И я горд, что мне довелось работать с такой командой. Хотелось бы поздравить всех – коллег и наших неизменных соратников-ветеранов, на которых мы по сей день равняемся. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и радости в каждом дне!