Анатолий Сивак назвал предварительную причину проблем с качеством воды в Минске

Источник материала: ОНТ

В 96% домов Минска, где были выявлены проблемы с водой, работы по промывке водопроводов завершены, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Минск. Официально» и председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака.

Он заявил, что на данный момент причины произошедшего не установлены. Одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода.

Кроме того, Анатолий Сивак объяснил постепенное распространение проблемы по городу.

Напомним, Мингорисполком обратился в прокуратуру для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин произошедшего.









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