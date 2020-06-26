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Анатолий Сивак назвал предварительную причину проблем с качеством воды в Минске

26.06.2020 08:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анатолий Сивак назвал предварительную причину проблем с качеством воды в Минске

В 96% домов Минска, где были выявлены проблемы с водой, работы по промывке водопроводов завершены, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Минск. Официально» и председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака.

Он заявил, что на данный момент причины произошедшего не установлены. Одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода.

Кроме того, Анатолий Сивак объяснил постепенное распространение проблемы по городу. 

Напомним, Мингорисполком обратился в прокуратуру для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин произошедшего.



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Теги: Минск
 
 
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В 96% домов Минска, где были выявлены проблемы с водой, работы по промывке водопроводов завершены, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Минск. Официально» и...
 
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