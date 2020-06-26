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Анатолий Сивак назвал предварительную причину проблем с качеством воды в Минске
Источник материала: ОНТ
В 96% домов Минска, где были выявлены проблемы с водой, работы по промывке водопроводов завершены,
Он заявил, что на данный момент причины произошедшего не установлены. Одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода.
Кроме того, Анатолий Сивак объяснил постепенное распространение проблемы по городу.
Напомним, Мингорисполком
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В 96% домов Минска, где были выявлены проблемы с водой, работы по промывке водопроводов завершены, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Минск. Официально» и...
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