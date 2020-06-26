﻿ «Сити» не уступит «Ливерпулю», «Барса» примет «Атлетико», а БАТЭ - минское «Динамо». Наши прогнозы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Сити» не уступит «Ливерпулю», «Барса» примет «Атлетико», а БАТЭ - минское «Динамо». Наши прогнозы

26.06.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый видит «Манчестер Сити» фаворитом в скором матче с «Ливерпулем». Замглавреда TUT.BY Максим Гайко ставит на победу БАТЭ в белорусском класико, а спортивный журналист Кирилл Клименков объясняет, чем для «Барселоны» может аукнуться неудача в поединке с мадридским «Атлетико».

Чалый: Заключительный отрезок сезона «Ливерпулю» нужен только для того, чтобы отпраздновать чемпионство

Кто: Сергей Чалый, экономист.

Предыдущие пять ставок: не прошла, не прошла, прошла, прошла, прошла.

В этот раз ставит на матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», который состоится 2 июля.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— После паузы на время карантина команды английской Премьер-лиги вернулись к соревнованию в конкурентном состоянии, — отмечает Сергей. — «Манчестер Сити», в частности, крупно обыграл «Бернли» (5:0), причем команда Хосепа Гвардиолы снова выглядела лучшим образцом себя, а «Ливерпуль» разделался с «Кристал Пэлас» (4:0). Даже «Тоттенхэм» воспрянул, добившись ничьей с «Манчестер Юнайтед» — 1:1.

В то же время в своем первом матче после возобновления сезона «Ливерпуль» не смог выиграть в дерби (0:0), и впечатление от игры осталось таким: мерсисайдцы не имеют мотивации. Судите сами: из Лиги чемпионов они выбыли в марте, а чемпионство в Англии у них в кармане — это дело времени. Им было скучно играть с «Эвертоном», оттого и поединок получился невыразительным.

Заключительный отрезок сезона «Ливерпулю» нужен только для того, чтобы официально отпраздновать чемпионство, и факт того, что клуб сделал все необходимое для своего первого титула в Премьер-лиге, неоспорим. Команда Юргена Клоппа добилась более чем 20-очкового отрыва над гвардиоловским «Сити», в то время как некоторые другие команды-гранды находятся в стадии перестройки: «Челси», «МЮ» и выжимающий последние соки из текущего состава «Тоттенхэм».

Читать прогноз дальше

Конечно, «Ливерпуль» творит историю с новым достижением, которое так и останется для него единственным в следующие пятьдесят лет. Жестоко? Ну, а как мне еще про них высказываться? Я-то болею за «МЮ». Идущий третьим в турнирной таблице «Лестер» — такой же бенефициар изменений в топ-клубах, как и «Ливерпуль».

На борьбу с «Сити», уверен, ливерпульцы соберутся с мыслями. С турнирной точки зрения эта встреча тоже ничего не решает. На первый план выходит желание самоутвердиться: не быть униженным, а в идеале — унизить соперника. Причем «Сити» хочет того же. К концовке сезона парни Гвардиолы отнеслись как к мини-сезону, где все будто с чистого листа, а на кону честь и возможность выиграть Кубок европейских чемпионов.

Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Сивак назвал предварительную причину проблем с качеством воды в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика