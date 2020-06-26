«Сити» не уступит «Ливерпулю», «Барса» примет «Атлетико», а БАТЭ - минское «Динамо». Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый видит «Манчестер Сити» фаворитом в скором матче с «Ливерпулем». Замглавреда TUT.BY Максим Гайко ставит на победу БАТЭ в белорусском класико, а спортивный журналист Кирилл Клименков объясняет, чем для «Барселоны» может аукнуться неудача в поединке с мадридским «Атлетико».

Чалый: Заключительный отрезок сезона «Ливерпулю» нужен только для того, чтобы отпраздновать чемпионство

Кто: Сергей Чалый, экономист.

Предыдущие пять ставок: не прошла , не прошла , прошла , прошла , прошла .

В этот раз ставит на матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», который состоится 2 июля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— После паузы на время карантина команды английской Премьер-лиги вернулись к соревнованию в конкурентном состоянии, — отмечает Сергей. — «Манчестер Сити», в частности, крупно обыграл «Бернли» (5:0), причем команда Хосепа Гвардиолы снова выглядела лучшим образцом себя, а «Ливерпуль» разделался с «Кристал Пэлас» (4:0). Даже «Тоттенхэм» воспрянул, добившись ничьей с «Манчестер Юнайтед» — 1:1.

В то же время в своем первом матче после возобновления сезона «Ливерпуль» не смог выиграть в дерби (0:0), и впечатление от игры осталось таким: мерсисайдцы не имеют мотивации. Судите сами: из Лиги чемпионов они выбыли в марте, а чемпионство в Англии у них в кармане — это дело времени. Им было скучно играть с «Эвертоном», оттого и поединок получился невыразительным.

Заключительный отрезок сезона «Ливерпулю» нужен только для того, чтобы официально отпраздновать чемпионство, и факт того, что клуб сделал все необходимое для своего первого титула в Премьер-лиге, неоспорим. Команда Юргена Клоппа добилась более чем 20-очкового отрыва над гвардиоловским «Сити», в то время как некоторые другие команды-гранды находятся в стадии перестройки: «Челси», «МЮ» и выжимающий последние соки из текущего состава «Тоттенхэм».