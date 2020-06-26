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«Сити» не уступит «Ливерпулю», «Барса» примет «Атлетико», а БАТЭ - минское «Динамо». Наши прогнозы
Источник материала: Tut.by
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Чалый: Заключительный отрезок сезона «Ливерпулю» нужен только для того, чтобы отпраздновать чемпионство
Кто: Сергей Чалый, экономист.
Предыдущие пять ставок:
В этот раз ставит на матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», который состоится 2 июля.
— После паузы на время карантина команды английской Премьер-лиги вернулись к соревнованию в конкурентном состоянии, — отмечает Сергей. — «Манчестер Сити», в частности, крупно обыграл «Бернли» (5:0), причем команда Хосепа Гвардиолы снова выглядела лучшим образцом себя, а «Ливерпуль» разделался с «Кристал Пэлас» (4:0). Даже «Тоттенхэм» воспрянул, добившись ничьей с «Манчестер Юнайтед» — 1:1.
В то же время в своем первом матче после возобновления сезона «Ливерпуль» не смог выиграть в дерби (0:0), и впечатление от игры осталось таким: мерсисайдцы не имеют мотивации. Судите сами: из Лиги чемпионов они выбыли в марте, а чемпионство в Англии у них в кармане — это дело времени. Им было скучно играть с «Эвертоном», оттого и поединок получился невыразительным.
Заключительный отрезок сезона «Ливерпулю» нужен только для того, чтобы официально отпраздновать чемпионство, и факт того, что клуб сделал все необходимое для своего первого титула в Премьер-лиге, неоспорим. Команда Юргена Клоппа добилась более чем 20-очкового отрыва над гвардиоловским «Сити», в то время как некоторые другие команды-гранды находятся в стадии перестройки: «Челси», «МЮ» и выжимающий последние соки из текущего состава «Тоттенхэм».
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Конечно, «Ливерпуль» творит историю с новым достижением, которое так и останется для него единственным в следующие пятьдесят лет. Жестоко? Ну, а как мне еще про них высказываться? Я-то болею за «МЮ». Идущий третьим в турнирной таблице «Лестер» — такой же бенефициар изменений в топ-клубах, как и «Ливерпуль».
На борьбу с «Сити», уверен, ливерпульцы соберутся с мыслями. С турнирной точки зрения эта встреча тоже ничего не решает. На первый план выходит желание самоутвердиться: не быть униженным, а в идеале — унизить соперника. Причем «Сити» хочет того же. К концовке сезона парни Гвардиолы отнеслись как к мини-сезону, где все будто с чистого листа, а на кону честь и возможность выиграть Кубок европейских чемпионов.
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