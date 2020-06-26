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В Островецком районе после столкновения мотоцикла и легковушки погиб байкер

26.06.2020 09:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Смертельная авария в Островецком районе. После столкновения мотоцикла и легковушки погиб байкер. ДТП произошло накануне утром на 23-м километре автодороги Р48 вблизи деревни Гудогай. По информации ГАИ, 39-летний водитель "тойоты" двигался со стороны города Островец. На Т-образном перекрестке поворачивал налево на второстепенную дорогу и не предоставил преимущество встречному мотоциклу "Кавасаки" под управлением 31-летнего мужчины. В результате аварии мотоциклист погиб, его 28-летняя пассажирка с многочисленными травмами госпитализирована. Оба они были в застегнутых мотошлемах. 
 
 
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Смертельная авария в Островецком районе. После столкновения мотоцикла и легковушки погиб байкер. ДТП произошло накануне утром на 23-м километре автодороги Р48...
 
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